▲ Foto aérea tomada hacia 1960, donde se señalan los principales puntos de la colonia, parte del trabajo del ingeniero Sergio de la Rosa. Rogelio López y María Rita Villanueva Magaña, dos de sus habitantes; el parque central y la parroquia de la Sagrada Familia, sobre Norte 86 y la avenida Victoria. Foto tomada de redes sociales, acervo de los vecinos y Jorge Ángel Pablo García

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 25

Los primeros habitantes de la colonia Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron migrantes que provenían de distintas entidades, principalmente de Michoacán, los cuales llegaron en la década de los años 40 del siglo pasado a esa zona del norte de la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de vida.

“Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial; no había mucho trabajo y venían a la ciudad a empezar una nueva vida”, asentándose en lo que en ese entonces eran los límites de la capital, recuerda el capitán Daniel Villanueva, oriundo de este lugar.

Con una extensión de 42 hectáreas, su urbanización se concretó hasta la década de 1960: “mis padres me contaban que desde 20 años antes se empezaron a vender los primeros terrenos sin lotificar”. No había drenaje, agua ni luz. Se vendía a 60 centavos el metro cuadrado, las personas compraban sus terrenos y ellas mismas construyeron sus casas, comenta el ex militar.

En 1945, el entonces Departamento del Distrito Federal emitió un decreto de expropiación para adquirir los terrenos –el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de ese año– “en los que fundó la colonia proletaria Gertrudis Sánchez”, en ese entonces ya habitada sobre todo por migrantes del Bajío.

Fueron los michoacanos, relata el militar en retiro, los que pugnaron por bautizar al nuevo fraccionamiento con el nombre del general Gertrudis García Sánchez, quien peleó durante la Revolución Mexicana contra Victoriano Huerta, en el bando de Venustiano Carranza.

Don Daniel, de 70 años, señala que los testimonios refieren que ante la llegada de más personas a la zona y la urgencia de las autoridades por formalizar el nuevo asentamiento, hubo una reunión con vecinos para determinar qué nombre se le iba a poner a la colonia, “y como la mayoría era de Michoacán”, se decidió ponerle el nombre del general revolucionario, quien fue gobernador de esa entidad, de agosto de 1914 a febrero del siguiente año, y que un par de meses después fue fusilado por el ejército de Francisco Villa.

Entre ríos y chinampas

Conforme pasaron los años, la zona se desarrolló, creció y el precio de los predios subieron, así consta en un título de propiedad de 1955, en el que se consigna la venta de un lote de 150 metros cuadrados en 202 pesos con 50 centavos, es decir, un peso con 31 centavos, el metro cuadrado.

La colonia, “tenía un aire provinciano, con gente trabajadora y sencilla”, explica Villanueva, quien agrega que eso se conservan en quienes actualmente viven allí.