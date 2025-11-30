Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 24

La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo, aseguró que esta semana se instalará en el Legislativo la comisión que investigará los actos de violencia del 15 de noviembre durante la llamada marcha de la generación Z, en los que se ha vinculado al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alito, y a los titulares de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo y Mauricio Tabe.

Aclaró que ninguno de los involucrados está sujeto a juicio político y explicó que lo que corresponde es que una vez que la comisión concluya su investigación elabore un informe que se presentará al pleno y se remitirá a la autoridad correspondiente para que deslinde responsabilidades.

“No es una persecución política”, señaló la legisladora, y sostuvo que el grupo parlamentario está actuando con responsabilidad y apego al marco legal del Legislativo.

Refirió que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso señala que las comisiones de investigación se integran “para indagar todo asunto que se encuentre relacionado con las dependencias y entidades de la administración pública central, desconcentrada, paraestatal y los órganos político-administrativos”.