▲ La reforma prevé que todo lo relacionado con ese organismo pasará a ser de la Secretaría de la Contraloría General. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 24

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó al Congreso local una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info), y crea un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de la Contraloría General que asumirá sus funciones.

El proyecto establece que los derechos laborales del personal del Info serán respetados conforme la legislación aplicable y, una vez que entre en vigor la reforma pasará a formar parte de dicha secretaría.

El proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo año considera una asignación al organismo autónomo de 165 millones 414 mil 572 pesos, 7 millones 123 mil 115.73 pesos más sobre el monto asignado en 2025.

El régimen transitorio prevé que la extinción del instituto y el arranque de funciones del nuevo órgano desconcentrado tendrán efecto hasta que el Congreso expida y adecue las normas que sean necesarias para dar cumplimiento a la reforma y fija un plazo al Legislativo de seis meses.