Domingo 30 de noviembre de 2025, p. 23

Entre las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México para su política tributaria del próximo año, estará la modernización y digitalización del catastro (el padrón de todas las propiedades urbanas que incluye viviendas, comercios, lotes baldíos, así como su ubicación, dimensiones y valor), que además de ser la base para determinar los impuestos predial y sobre adquisición de inmuebles, es una herramienta para la planeación urbana, gestión territorial, mitigación de riesgos y desarrollo de políticas públicas.

Hace 15 años, la entonces Secretaría de Finanzas advirtió de la obsolescencia y fragmentación de la base catastral, lo que repercutió en una caída en la participación del impuesto predial en los ingresos locales. De ser el gravamen más importante, fue desplazado a un segundo lugar por el de nóminas, situación que persiste hasta hoy.

En la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, se estima una recaudación por predial de 28 mil 133 millones 789 mil 112 pesos, contra 50 mil 947 millones 617 mil 451 del de nóminas.

Información de la Secretaría de Administración y Finanzas indica que en el padrón catastral hay 2 millones 419 mil 879 cuentas.

Empezó la regularización

La dependencia aplicó este año el Plan de Modernización Catastral ABCD de la Ciudad de México, con cuatro ejes: actualizar la información geográfica, blindar datos e información, contribuir al desarrollo de la ciudad, digitalizar procesos y trámites, así como en el reciente texto de la glosa del primer Informe de gobierno, reportó sobre el primer eje la regularización y actualización de 78 mil 229 cuentas, la incorporación de 6 mil 173 nuevas condominales y la actualización de 341 predios.