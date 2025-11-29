De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025

El Gobierno de México suspendió ayer la importación de carne de cerdo procedente de España, tras la detección de peste porcina africana (PPA) en Barcelona, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La dependencia mexicana detalló que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Catalunya, España, notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Por ello, aseguró que se adoptó la medida con base en protocolos internacionales para proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)

La Sader puntualizó que la restricción aplica tanto para la importación comercial como para los productos que trasladen las personas turistas al ingresar a territorio mexicano.