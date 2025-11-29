Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 31
El Gobierno de México suspendió ayer la importación de carne de cerdo procedente de España, tras la detección de peste porcina africana (PPA) en Barcelona, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La dependencia mexicana detalló que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Catalunya, España, notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Por ello, aseguró que se adoptó la medida con base en protocolos internacionales para proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
La Sader puntualizó que la restricción aplica tanto para la importación comercial como para los productos que trasladen las personas turistas al ingresar a territorio mexicano.
Por lo tanto, no podrán ingresar al país carne de cerdo, jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas. La peste porcina africana ha regresado a España después de tres décadas, desde 1994. Coincide con los esfuerzos del país ibérico por cortejar a Pekín y ganar cuota de mercado en el sector porcino. España es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, con una cuarta parte de la producción del bloque, por delante de Alemania, según el Ministerio de Agricultura.
“No son buenas noticias. El mercado europeo ya está sufriendo luego de una caída de los precios de 20 por ciento desde julio”, afirmó Paul Simier, analista de carne del grupo francés Cyclope.
Con información de Reuters