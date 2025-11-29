Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 31

La vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó ayer que considera que México y su país están avanzando de forma positiva hacia la normalización de la relación bilateral.

En declaraciones a la prensa, durante una visita oficial a México, sostuvo que ambos gobiernos están dando “pasos tranquilos”.

Afirmó que “el momento exige una lectura compartida de la historia que reconozca las injusticias y los claroscuros del pasado”.

Las declaraciones ocurren en un contexto marcado por tensiones recientes, luego de la invitación que realizó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para que España y México pidieran perdón de manera conjunta a los pueblos originarios por las atrocidades de la conquista, solicitud refrendada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión el año pasado.

Díaz subrayó que pese a ello, su gobierno observa señales de acercamiento y confían en construir una relación más sólida sobre las bases del diálogo y el entendimiento mutuo.