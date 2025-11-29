Debemos reconocer injusticias del pasado, señala la ministra
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 31
La vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó ayer que considera que México y su país están avanzando de forma positiva hacia la normalización de la relación bilateral.
En declaraciones a la prensa, durante una visita oficial a México, sostuvo que ambos gobiernos están dando “pasos tranquilos”.
Afirmó que “el momento exige una lectura compartida de la historia que reconozca las injusticias y los claroscuros del pasado”.
Las declaraciones ocurren en un contexto marcado por tensiones recientes, luego de la invitación que realizó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para que España y México pidieran perdón de manera conjunta a los pueblos originarios por las atrocidades de la conquista, solicitud refrendada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión el año pasado.
Díaz subrayó que pese a ello, su gobierno observa señales de acercamiento y confían en construir una relación más sólida sobre las bases del diálogo y el entendimiento mutuo.
En la primera jornada de su visita, la funcionaria española sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, en la que intercambiaron experiencias sobre las reformas laborales aplicadas en ambos países, entre ellas el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la modernización de los mecanismos de representación sindical con enfoque de género, según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España.
Tras concluir sus actividades en la capital, Díaz viajó a Jalisco para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene a Barcelona como ciudad invitada de honor. Ahí, la vicepresidenta asistirá a la presentación del libro “Una teoría crítica de la inteligencia artificial”, escrito por el filósofo Daniel Innerarity.