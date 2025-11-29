D

espués de la cordial, y en muchos aspectos sorprendente, reunión el viernes pasado entre el presidente estadunidense, el republicano-MAGA Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani −los políticos que antes se han tildado de “comunista” y de “fascista”, respectivamente, con Mamdani, curiosamente, reiterando su opinión durante y después del encuentro con Trump (t.ly/Wp7Gt)−, en la que ambos prometieron “trabajar juntos”, hubo quienes aseguraron que hemos observado, en un contexto estadunidense, la creación de una suerte de “frente populista” o, al menos, un indicio “de que este tipo de política antiélites sin importar los signos es posible”. Para ellos, el encuentro era un desarrollo “novedoso” e indicativo de la desaparición de la vieja división “derecha-izquierda” y la constitución de una nueva: “arriba-abajo”.

Si bien el afán de ver así el campo político no es nuevo −y algo, como bien sabemos, propuesto por ejemplo ya hace tiempo desde la política antisistémica en un contexto y con un tono un poco distinto−, durante la reunión en la Casa Blanca no ocurrió nada parecido. Y aunque en los últimos años en Estados Unidos han tenido lugar ciertas reconfiguraciones de la lucha política, no son las mencionadas. Trump y Mamdani, conservando más bien las viejas divisiones, son, en sí mismos, productos de estos procesos, no profetas de “algo novedoso”.

En lo más básico, la cordialidad del encuentro se entiende como el despliegue de la “política 101”: cada una de las partes cedió algo para obtener algo a cambio. A Mamdani le urgía obtener el reverso del envío de la Guardia Nacional a Nueva York y asegurarse el financiamiento federal para poder arrancar con su proyecto de “socialismo pragmático” centrado en la asequibilidad (t.ly/wCWKs); a Trump, mejorar su imagen en compañía de un “ganador”, el único tipo de gente que le gusta, sin importar los signos políticos.

Aunque ambos aprovecharon la ocasión para diferenciarse de los establishments de sus partidos −Trump, en efecto, ha sido más amable con Mamdani que la mayoría de los demócratas y los republicanos que rutinariamente, por su parte, lo pintan de “yihadista”−, el nuevo-viejo presidente de Estados Unidos, por si hace falta decirlo, no es “antiélite”, sino el mero representante de una parte de ella.

Lo único en lo que realmente coinciden es su origen neoyorquino, algo que les sirvió como plataforma para el encuentro. Ambos comprenden también que la mayoría de los estadunidenses están cansados del statu quo, pero mientras Trump explota estos sentimientos para sus fines electorales y los traslada al campo simbólico: la identidad nacional, el agravio cultural, etcétera, el programa de Mamdani está centrado en la transformación concreta de las condiciones de vida de la gente común.

Pensar que “hay coincidencias”, más allá de la cordialidad, entre un representante del “socialismo municipal” −una corriente con larga tradición en Estados Unidos (t.ly/ZdmOt)− y un vendedor estafador de bienes raíces, propietario inmobiliario multimillonario e hijo de un slumlord que hizo su fortuna exprimiendo las rentas de sus arrendatarios −otra, shall we add, “gran tradición” estadunidense− y además un político que corteja a los oligarcas y los empresarios, construye un lujoso salón de baile y se enriquece a sí mismo y a su familia es no entender nada de la política (y del capitalismo).