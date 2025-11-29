ste año, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre) se conmemora tras dos años de terrible sufrimiento en Gaza y el inicio de un alto al fuego muy necesario. Los supervivientes lloran la muerte de decenas de miles de amigos y familiares, casi un tercio de ellos niños, y miles más han resultado heridos. El hambre, las enfermedades y los traumas están a la orden del día, y hay escuelas, hogares y hospitales en ruinas.
La injusticia continúa también en la ribera occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental, con las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, los desalojos, demoliciones y amenazas de anexión.
Por otro lado, cientos de trabajadores humanitarios han perdido la vida. La mayoría eran funcionarios palestinos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que se trata de la mayor pérdida de personal en la historia de ésta. En el conflicto han perecido más periodistas que en ningún otro desde la Segunda Guerra Mundial.
En muchos sentidos, esta tragedia ha puesto a prueba las normas y leyes por los que la comunidad internacional se ha regido durante generaciones. La muerte de tantos civiles, el continuo desplazamiento de toda una población y la obstrucción de la ayuda humanitaria no deberían ser aceptables bajo ninguna circunstancia.
El reciente alto el fuego es un rayo de esperanza. Ahora es crucial que todas las partes lo respeten plenamente y colaboren de buena fe para buscar soluciones que restablezcan y defiendan el derecho internacional, algo que pasa por devolver los restos de los rehenes capturados durante los atentados del 7 de octubre, sin demora y de forma digna, a las familias que están en duelo en Israel.
Debe permitirse que la indispensable ayuda humanitaria entre en Gaza a gran escala, y la comunidad internacional debe seguir apoyando firmemente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), un salvavidas insustituible para millones de palestinos, incluidos los refugiados de Palestina.
Reitero mi llamamiento para que se ponga fin a la ocupación ilegal del territorio palestino, como han afirmado la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General, y para que se avance irreversiblemente, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU, hacia una solución biestatal, con arreglo a la cual Israel y Palestina convivan en condiciones de paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de ambos estados.
En este día internacional, inspirémonos en el propio pueblo palestino, cuya resiliencia y esperanza son testimonio del espíritu humano. Solidaricémonos con sus derechos a la dignidad, la justicia y la libre determinación, y trabajemos juntos para construir un futuro pacífico para todos.
* Secretario general de la ONU