ste año, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre) se conmemora tras dos años de terrible sufrimiento en Gaza y el inicio de un alto al fuego muy necesario. Los supervivientes lloran la muerte de decenas de miles de amigos y familiares, casi un tercio de ellos niños, y miles más han resultado heridos. El hambre, las enfermedades y los traumas están a la orden del día, y hay escuelas, hogares y hospitales en ruinas.

La injusticia continúa también en la ribera occidental ocupada, incluida Jerusalén Oriental, con las operaciones militares israelíes, la violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, los desalojos, demoliciones y amenazas de anexión.

Por otro lado, cientos de trabajadores humanitarios han perdido la vida. La mayoría eran funcionarios palestinos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que se trata de la mayor pérdida de personal en la historia de ésta. En el conflicto han perecido más periodistas que en ningún otro desde la Segunda Guerra Mundial.

En muchos sentidos, esta tragedia ha puesto a prueba las normas y leyes por los que la comunidad internacional se ha regido durante generaciones. La muerte de tantos civiles, el continuo desplazamiento de toda una población y la obstrucción de la ayuda humanitaria no deberían ser aceptables bajo ninguna circunstancia.

El reciente alto el fuego es un rayo de esperanza. Ahora es crucial que todas las partes lo respeten plenamente y colaboren de buena fe para buscar soluciones que restablezcan y defiendan el derecho internacional, algo que pasa por devolver los restos de los rehenes capturados durante los atentados del 7 de octubre, sin demora y de forma digna, a las familias que están en duelo en Israel.