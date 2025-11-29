▲ El informe Feminicidios 2024 señala que son pocos los países que generan datos sobre este tipo de crímenes cometidos fuera del ámbito doméstico. Foto Jair Cabrera Torres

Ningún lugar del planeta está libre de asesinatos de mujeres en razón de género, establece el estudio Feminicidios 2024. Estimaciones detallan que ese año, poco más de 50 mil mujeres y niñas a nivel mundial fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares cercanos, es decir, en promedio 137 fueron privadas de la vida cada día.

Esos más de 50 mil crímenes representan 60 por ciento de los alrededor de 83 mil homicidios intencionales de género ocurridos en el mundo en 2024, detalla el análisis elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

La investigación refiere que África fue la región con el mayor número de víctimas, con 22 mil 600 y registra también el mayor número de víctimas en relación con el tamaño de su población femenina (tres víctimas por cada 100 mil).

América y Oceanía también registraron altas tasas de feminicidio por parte de la pareja o de un familiar, con 1.5 y 1.4 por cada 100 mil, respectivamente, mientras las tasas fueron significativamente menores en Asia y Europa, con .7 y .5 por cada 100 mil. Sin embargo, respecto a la cantidad de feminicidios, Asia ocupó el segundo lugar después de África, con 17 mil 40; en tercer lugar está América, con 7 mil 700; en cuarto Europa, con 2 mil 100 y al final Oceanía, con 300.

Los organismos advierten que la disponibilidad de datos sobre feminicidios perpetrados fuera del ámbito privado sigue siendo muy limitada y aún no es posible evaluar con precisión la magnitud de este tipo de feminicidio a nivel regional o mundial, lo cual elevaría la cifra de estos crímenes.