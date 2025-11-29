Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 14
Ningún lugar del planeta está libre de asesinatos de mujeres en razón de género, establece el estudio Feminicidios 2024. Estimaciones detallan que ese año, poco más de 50 mil mujeres y niñas a nivel mundial fueron asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares cercanos, es decir, en promedio 137 fueron privadas de la vida cada día.
Esos más de 50 mil crímenes representan 60 por ciento de los alrededor de 83 mil homicidios intencionales de género ocurridos en el mundo en 2024, detalla el análisis elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
La investigación refiere que África fue la región con el mayor número de víctimas, con 22 mil 600 y registra también el mayor número de víctimas en relación con el tamaño de su población femenina (tres víctimas por cada 100 mil).
América y Oceanía también registraron altas tasas de feminicidio por parte de la pareja o de un familiar, con 1.5 y 1.4 por cada 100 mil, respectivamente, mientras las tasas fueron significativamente menores en Asia y Europa, con .7 y .5 por cada 100 mil. Sin embargo, respecto a la cantidad de feminicidios, Asia ocupó el segundo lugar después de África, con 17 mil 40; en tercer lugar está América, con 7 mil 700; en cuarto Europa, con 2 mil 100 y al final Oceanía, con 300.
Los organismos advierten que la disponibilidad de datos sobre feminicidios perpetrados fuera del ámbito privado sigue siendo muy limitada y aún no es posible evaluar con precisión la magnitud de este tipo de feminicidio a nivel regional o mundial, lo cual elevaría la cifra de estos crímenes.
Asimismo, “en los últimos años varios países han comenzado a cuantificar otras formas de feminicidio mediante el establecimiento del Marco Estadístico para la Medición del Asesinato de Mujeres y Niñas por Razones de Género, desarrollado por la Unodc y ONU Mujeres”.
Y es que estos crímenes no se limitan al ámbito privado. Hay otras formas como los asesinatos vinculados al crimen organizado o la violencia facilitada por la tecnología, los cuales requieren estrategias de prevención diferentes.
En tal sentido expone que si bien muchos países publican periódicamente datos sobre feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares, son menos los que generan datos sobre los cometidos fuera del ámbito doméstico.
Tras señalar que la evidencia es “esencial para diseñar políticas efectivas que prevengan los asesinatos tanto en el ámbito privado como en el público”, las instancias de Naciones Unidas destacan que el asesinato intencional de mujeres en el ámbito privado en Europa y América es cometido principalmente por parejas íntimas.
“Del total de mujeres asesinadas por sus parejas íntimas u otros familiares en esas dos regiones en 2024, 64 por ciento fueron asesinadas por sus parejas íntimas en Europa y 69 por ciento en las Américas. Esto pone de relieve la necesidad de garantizar que la prevención de la violencia doméstica aborde tanto las relaciones íntimas como los contextos familiares más amplios donde las mujeres corren mayor riesgo”, subrayan.