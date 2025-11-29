S

i no hubiéramos florecido en el suelo, sin duda,hubiéramos llamado a nuestro planeta: “Agua”. Su presencia es tan contundente que nuestros esfuerzos por entenderla son vanos. El agua no es una cosa, sino un proceso. El H2O del laboratorio de Lavoisier en el siglo XVIII es apenas una ínfima parte de lo que significa: su fluir purifica y, al disolver, transforma. No en vano decimos “solución”.

Ahora que se discuten nuevas leyes de agua en México, se ha hablado de que no es una mercancía, sino un derecho humano porque sin ella realmente no existimos. Pero también debe de verse no como un problema hidrológico, es decir, de metros cúbicos potables, tratables o contaminados, sino como un transcurso con el que tenemos una relación cultural y política. Un proceso, el de ser agua, que nos inunda como cuerpos y como sociedades.

Los tiempos en que se vio al agua como sólo su capacidad para crear electricidad nos hablan del origen de una forma de hablar de ella como cosa potencial, como generadora industrial, como un medio para un fin económico. Pero esa no es más que el agua del discurso hegemónico y quedan sin nombrar todas las demás formas donde ella ya no es un medio para otra cosa, sino una presencia que define al planeta y que no es neutral: siempre es para alguien o para algo, de ahí que sea considerada un “recurso”.

La idea de que es algo separado de las personas tiene que ver con que se ha vuelto abstracta. Sale de la llave, se toma de una botella, sin un lugar específico donde ocurra. Todos tenemos un diagrama en la cabeza, el ciclo del agua, que resulta tan intangible y teórico que al parecer sólo ocurre en el diagrama mismo. Esa circulación del agua donde se precipita, se transpira, se evapora y se condensa, parece existir independiente de la vida o, de plano, la vida lo alteraría en formas que el diagrama no considera.

Separado del esquema viene la lluvia que inunda o la sequía y los recortes de agua. Pero la hemos separado tanto de las personas que parece todo el tiempo como algo enfrentado a nuestra existencia. Quizás se debe a que el ciclo del agua fue diseñado como una forma de demostrar la armonía de la creación divina, al mismo tiempo que fue usado para racionalizarla.

Después de siglos en los que se creyó que el agua provenía de un depósito subterráneo inmenso, en 1674 Pierre Perrault se puso a contar metros cúbicos del Sena y la lluvia que caía. Ya en el siguiente siglo, se empezaron a medir el vapor y hacer la correlación. Fue John Dalton, a quien debemos el término “daltónico” el que, en un arrebato de físico-teología, es decir, cuando la ciencia cree que demuestra la existencia de Dios, pudo pensar al vapor como agua.

En 1931 Robert Horton, un estadunidense, registró el diagrama y hasta ahí llegó la divinidad. En el transcurso del siglo XVII al XX, nosotros también nos habíamos transformado en “población”.

“Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”, dice el androide Roy Batty a punto de morir en Blade Runner. Lo que nos hace humanos –la emoción de la que surgen las lágrimas– se reintegrarán al fluir del planeta que se presenta como una desmemoria que sigue su propia circulación, como en el diagrama que estudiamos en la primaria.