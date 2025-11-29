Política
Trabajadores y dirección del Hospital General llegan a acuerdos
Trabajadores y dirección del Hospital General llegan a acuerdos
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 12

Trabajadores del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga se manifestaron dentro de las instalaciones del nocosomio para exigir la devolución del cobro del impuesto sobre la renta (ISR) a prestaciones como prima de antigüedad, premio por quinquenio y prima vacacional, el cual les fue aplicado “de forma ilegal, pese a que existe un laudo que establece que no se debe hacer descuento alguno”, aseguran.

Luego de más de nueve horas de negociación, se logró un acuerdo para el pago inmediato de las deducción aplicadas a las estímulos por antigüedad y prima vacacional, por cobro del ISR.

Además, informó Gerardo Antonio García, secretario general del comité ejecutivo de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se concretó la atención de vestuario y equipo; mesa de trabajo para garantizar insumos y cese de acosos laborales y atención de quejas de algunos jefes de servicio.

El acuerdo, detalló, es que el pago de la retención del ISR se deberá realizar a más tardar el 9 de diciembre a todos los trabajadores afectados, “sin ninguna dilación ni interpretación de la autoridad”.

Entre otros aspectos, las mesas para abordar la falta de insumos, informó, se realizarán a partir del 2 de diciembre.

