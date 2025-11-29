▲ En Medellín, Colombia, un técnico del Programa Mundial del Mosquito, donde se crían estos insectos con una bacteria que interrumpe la transmisión del dengue, observa un ejemplar. Foto Ap

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que en lo que va del año se han confirmado 18 mil 893 casos de dengue, lo que representa una reducción de más de 83 por ciento, en comparación con los 113 mil 925 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, del total de casos confirmados este año, 9 mil 821 corresponden a dengue no grave, así como 9 mil 72 a contagios con signos de alarma y dengue grave, lo que pone en riesgo de la vida.

En cuanto a las defunciones, reportó 48 confirmadas por laboratorio en lo que va del año, es decir, cerca de seis veces menos que las 303 notificadas durante 2024.

Entidades más afectadas

Luego de que la dependencia diera a conocer que con la Estrategia Nacional para el Control del Dengue logró reducir los contagios en 85 y 87 por ciento en el número de pacientes hospitalizados con formas graves de la enfermedad, la dirección de epidemiología detalló que los estados con mayor incidencia de casos confirmados son Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.