oy, la capital del Estado Libre y Soberano de Jalisco amanece engalanada. A media mañana se inaugurará con gran bombo la FIL número 39, con un invitado de honor asaz distinguido, más aun tratándose de una actividad especialmente bibliográfica: es la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, sita en la costa mediterránea de la península ibérica.

Bien sabemos que se trata de una de las ciudades que más destacan por su producción bibliográfica en lengua castellana, pero no se debe perder de vista lo que se produce ahí en otras lenguas, como el mismo inglés, el francés y, claro está, el catalán, que es originario de ella.

Este año, vale reiterarlo con orgullo, es precisamente la también llamada “ciudad condal” la invitada de honor de la Feria Internacional de Guadalajara, lo cual se espera con especial ilusión.

Vale tener presente que no es ésta la primera vez que la cultura catalana es motivo de reconocimiento y homenaje en tierras tapatías: hace poco más de 20 años la 19 feria tuvo a Cataluña como invitado de honor y resultó extraordinariamente buena.

Sin embargo, tal parece que, ni entonces ni ahora, se hará memoria de un hecho que a la sazón fue muy singular, cuando la capilla de nuestro Instituto Cabañas, rodeado de uno de los más importantes murales de que goza nuestro país, en 1969 fue la sede de los Juegos Florales de la Lengua Catalana de ese año, que no se podían hacer en el interior de Cataluña por obra y gracia del fascismo español.

Otras tres versiones hubo en la Ciudad de México de los dichos Juegos Florales, lo cual dio lugar a dejar bien establecida a especial solidaridad de la cultura catalana cuando no se podía expresar en su tierra dominada a la sazón por el longevo franquismo.

Vale recordar que aquellos Juegos Florales estuvieron a punto de ser objeto de un atentado por parte de jóvenes gachupines, mismo que fue evitado oportunamente por la Procuraduría jalisciense, quizá más eficiente entonces que ahora, entre otras cosas, porque su chamba no era tan intensa.