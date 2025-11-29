oy, la capital del Estado Libre y Soberano de Jalisco amanece engalanada. A media mañana se inaugurará con gran bombo la FIL número 39, con un invitado de honor asaz distinguido, más aun tratándose de una actividad especialmente bibliográfica: es la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, sita en la costa mediterránea de la península ibérica.
Bien sabemos que se trata de una de las ciudades que más destacan por su producción bibliográfica en lengua castellana, pero no se debe perder de vista lo que se produce ahí en otras lenguas, como el mismo inglés, el francés y, claro está, el catalán, que es originario de ella.
Este año, vale reiterarlo con orgullo, es precisamente la también llamada “ciudad condal” la invitada de honor de la Feria Internacional de Guadalajara, lo cual se espera con especial ilusión.
Vale tener presente que no es ésta la primera vez que la cultura catalana es motivo de reconocimiento y homenaje en tierras tapatías: hace poco más de 20 años la 19 feria tuvo a Cataluña como invitado de honor y resultó extraordinariamente buena.
Sin embargo, tal parece que, ni entonces ni ahora, se hará memoria de un hecho que a la sazón fue muy singular, cuando la capilla de nuestro Instituto Cabañas, rodeado de uno de los más importantes murales de que goza nuestro país, en 1969 fue la sede de los Juegos Florales de la Lengua Catalana de ese año, que no se podían hacer en el interior de Cataluña por obra y gracia del fascismo español.
Otras tres versiones hubo en la Ciudad de México de los dichos Juegos Florales, lo cual dio lugar a dejar bien establecida a especial solidaridad de la cultura catalana cuando no se podía expresar en su tierra dominada a la sazón por el longevo franquismo.
Vale recordar que aquellos Juegos Florales estuvieron a punto de ser objeto de un atentado por parte de jóvenes gachupines, mismo que fue evitado oportunamente por la Procuraduría jalisciense, quizá más eficiente entonces que ahora, entre otras cosas, porque su chamba no era tan intensa.
En ese sentido, los tiempos no han cambiado mucho en México, gracias a que el PAN no permaneció mucho tiempo en el gobierno federal, y la versión del antiguo PRI es la que ahora gobierna en buena parte del país y en el ámbito federal.
Es cierto que Cataluña ha ganado en los últimos años un gran prestigio internacional, gracias también en cierta medida a su principal equipo de futbol profesional: el llamado Barça, que por cierto, entre 1938 y 1942 salvó su vida gracias a un dinerito del que se agenció producto de su gira por México en 1937...
De cualquier manera, los catalanes de hoy han perdido, en términos generales, noción de los enormes beneficios que les representó la acogida de que fueron objeto muchos de sus hijos distinguidos cuando el fascismo ganaba la hegemonía en Europa Occidental.
Ahora parece haberse olvidado de que México fue el único país americano que nunca tuvo relaciones diplomáticas con el franquismo y por lo tanto los españoles enemigos de éste se hallaron relativamente seguros en nuestro país, dado que, además, sus autoridades no dejaron de intervenir con la energía conveniente, según el caso, cuando fue necesario hacerlo.
Testigo de ello fui cuando alrededor de 1965 un par de sus esbirros pretendieron cometer un atentado en Guadalajara…
Primero, el gobierno franquista pretendió minimizar la importancia de México, pero se les “salió el chirrión por el palito” y luego empezaron a buscar su amistad, pero la cancillería de Tlatelolco se encargó de mantenerlos a raya…
Ahora, por fortuna, la tendencia parece ser la de mejorar las cosas, aun cuando España debe tener claro que nuestra política exterior es consistente, y no creo que haga mucha mella “pedir perdón” por lo que hicieron hace 500 años. Tal vez resultaría más correcto y eficiente agradecer nuestra política exterior durante la dictadura criminal de Franco, mas para ello tal vez sería conveniente que el fascismo español hubiera sido superado…