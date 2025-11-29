Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11

El gobierno federal dio un golpe al crimen organizado de al menos mil 196.1 millones de pesos en tres estados del país, al inhabilitar narcolaboratorios y narcobodegas, así como asegurar pastillas de fentanilo y cocaína durante recorridos de seguridad.

De acuerdo con reportes de ayer del gabinete de seguridad, en Culiacán y Cosalá, Sinaloa, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos y 18 narcobodegas con 19 mil 575 litros y mil 125 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, dos reactores de síntesis orgánica y cinco condensadores.

En otro punto, en Huejotzingo, sobre la autopista México–Puebla, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 50 kilos de cocaína y un vehículo durante labores de patrullaje. Esta incautación representa una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en 11 millones de pesos.