Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11
Nuevo Laredo, Tamps., El gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno, dio el banderazo de inicio al operativo Héroes Paisanos 2025, en espera de de connacionales que viven en Estados Unidos y viajan al interior del país a visitar a sus familias durante la temporada invernal.
El Instituto Nacional de Migración estimó que ingresarán alrededor de 2 millones de paisanos.
En la explanada del módulo CIITEV del Puente Internacional Juárez-Lincoln, el mandatario destacó que quienes arriben a la entidad encontrarán autoridades coordinadas para dar seguridad, orientación y otros servicios durante su tránsito y estancia. “La presidenta, aquí en casa y en el exterior, destaca siempre que las y los mexicanos que residen en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas, que se distinguen por su esfuerzo y dedicación, que cumplen con las leyes y pagan sus impuestos, que por ningún motivo merecen discriminación; al contrario, merecen respeto y reconocimiento”, recalcó.
En su turno, el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguín Martínez, subrayó que Tamaulipas continúa siendo un punto estratégico para el ingreso de connacionales.
Recordó que durante el Operativo Invierno 2024 se atendió a 182 mil 936 personas, 20.95 por ciento más que el año previo, con mayor afluencia en Nuevo Laredo, Matamoros y Anzaldúas, en Reynosa.
Juan Carlos Mendoza, cónsul de México en Laredo, dio a conocer que ante el aumento de redadas y operativos migratorios en Estados Unidos, más de 40 familias mexicanas han regresado de manera definitiva al país esta temporada.
“Si traen un menaje, es gratuito; no les cobramos el trámite y no requieren agente aduanal”, señaló el funcionario, quien detalló que el consulado actúa como intermediario para autorizar la importación libre de impuestos de artículos domésticos. Los vehículos, precisó, no están incluidos en este beneficio.
Sergio Salomón Céspedes, comisionado de Migración, dijo que la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum es trabajar hacia un modelo de movilidad humana.
El INM instaló 250 módulos de atención en todo el país, en las franjas de mayor afluencia de migrantes, donde habrá 479 observadores de la sociedad civil y se distribuirán 800 mil ejemplares de la Guía Héroes Paisanos.