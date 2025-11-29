Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11

Nuevo Laredo, Tamps., El gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno, dio el banderazo de inicio al operativo Héroes Paisanos 2025, en espera de de connacionales que viven en Estados Unidos y viajan al interior del país a visitar a sus familias durante la temporada invernal.

El Instituto Nacional de Migración estimó que ingresarán alrededor de 2 millones de paisanos.

En la explanada del módulo CIITEV del Puente Internacional Juárez-Lincoln, el mandatario destacó que quienes arriben a la entidad encontrarán autoridades coordinadas para dar seguridad, orientación y otros servicios durante su tránsito y estancia. “La presidenta, aquí en casa y en el exterior, destaca siempre que las y los mexicanos que residen en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas, que se distinguen por su esfuerzo y dedicación, que cumplen con las leyes y pagan sus impuestos, que por ningún motivo merecen discriminación; al contrario, merecen respeto y reconocimiento”, recalcó.

En su turno, el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguín Martínez, subrayó que Tamaulipas continúa siendo un punto estratégico para el ingreso de connacionales.