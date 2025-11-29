De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11

Joaquín Guzmán López El Güero, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable el próximo lunes en Estados Unidos de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas, de acuerdo con una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.

La audiencia está programada para las 13:30 horas y será una comparecencia de cambio de declaración para Guzmán López, quien enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

“Ante la honorable Sharon John-son Coleman respecto a Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial de Estado fijada para el 1/12/2025 a la 1:30 pm se convierte ahora en una audiencia de cambio de declaración. Aviso enviado por correo”, señaló el documento.

La audiencia prevista inicialmente para el 15 de septiembre fue postergada al 13 de noviembre y después al 1º de diciembre.