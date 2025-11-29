Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11
Joaquín Guzmán López El Güero, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable el próximo lunes en Estados Unidos de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas, de acuerdo con una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.
La audiencia está programada para las 13:30 horas y será una comparecencia de cambio de declaración para Guzmán López, quien enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.
“Ante la honorable Sharon John-son Coleman respecto a Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial de Estado fijada para el 1/12/2025 a la 1:30 pm se convierte ahora en una audiencia de cambio de declaración. Aviso enviado por correo”, señaló el documento.
La audiencia prevista inicialmente para el 15 de septiembre fue postergada al 13 de noviembre y después al 1º de diciembre.
El pasado 30 de julio, cinco días después de su arresto en una dramática operación en un aeródromo de Nuevo México, Guzmán se declaró inocente en Chicago de cargos por narcotráfico.
El 25 de julio de 2024 el hijo de El Chapo se entregó voluntariamente a las autoridades estadunidenses, tras llegar en una aeronave privada a territorio texano. En ese momento trascendió que junto con él viajaba Ismael El Mayo Zambada, quien fue trasladado desde Sinaloa contra su voluntad, según informes de autoridades mexicanas.
En 2023 El Güero fue acusado junto con tres de sus hermanos (co-nocidos como Los Chapitos) de car-gos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos relacionados con su toma del liderazgo del cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a ese país en 2017.