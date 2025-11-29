Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11
En el Senado está ya listo el dictamen que se votará el próximo miércoles para facultar a la Guardia Nacional (GN) a vigilar las áreas naturales protegidas que enfrentan amenazas constantes por actividades ilegales como la tala clandestina, el tráfico de fauna silvestre, la caza furtiva, el cambio de uso de suelo y la degradación o contaminación de los ecosistemas.
El documento, elaborado por la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra, resalta que México es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, ya que cuenta con bosques, selvas, desiertos y ecosistemas únicos que requieren una vigilancia constante para garantizar su conservación.
La intervención de la Guardia Nacional en las áreas naturales protegidas terrestres es fundamental para garantizar la conservación efectiva del patrimonio natural del país, “ya que estas zonas albergan una gran diversidad de especies y recursos estratégicos”, señala.
Se destaca, asimismo, que esa corporación de seguridad pública del orden federal es “la institución idónea para encargarse de la protección de las áreas naturales protegidas, por su despliegue en todo el territorio nacional.
El artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional enmarca entre sus atribuciones y obligaciones la salvaguarda de los parques nacionales, pero es necesario que ello se haga extensivo a las áreas naturales protegidas, “como forma eficaz de preservar la biodiversidad, asegurar la salud de los ecosistemas y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales.
Actualmente se cuenta con 192 áreas naturales protegidas exclusivamente terrestres, nueve marinas y 31 con superficie terrestre-marina, que quedarían bajo el resguardo de la Guardia Nacional.