Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 11

En el Senado está ya listo el dictamen que se votará el próximo miércoles para facultar a la Guardia Nacional (GN) a vigilar las áreas naturales protegidas que enfrentan amenazas constantes por actividades ilegales como la tala clandestina, el tráfico de fauna silvestre, la caza furtiva, el cambio de uso de suelo y la degradación o contaminación de los ecosistemas.

El documento, elaborado por la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra, resalta que México es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, ya que cuenta con bosques, selvas, desiertos y ecosistemas únicos que requieren una vigilancia constante para garantizar su conservación.

La intervención de la Guardia Nacional en las áreas naturales protegidas terrestres es fundamental para garantizar la conservación efectiva del patrimonio natural del país, “ya que estas zonas albergan una gran diversidad de especies y recursos estratégicos”, señala.