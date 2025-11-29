Fernando Camacho Servín

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 10

El Partido Acción Nacional (PAN) realizará hoy sus asambleas nacionales, 26 ordinarias y 20 extraordinarias, en las que empezará a discutir la reforma de sus estatutos, mediante lo que busca abrir que sus candidaturas sean ocupadas por ciudadanos, entre otros aspectos, en el marco de una estrategia para atraer nuevos cuadros.

En la Expo Santa Fe a partir de las 9 de la mañana, se analizará la estrategia que delineó el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, para ser un partido más “abierto a la ciudadanía”, tras el “relanzamiento” de su imagen, el 18 de octubre.

Uno de los aspectos sugeridos por la dirigencia nacional, que podría concretarse en las asambleas de hoy, es la opción de que las candidaturas correspondan a perfiles “ciudadanos” –de forma especial de jóvenes– y no necesariamente a militantes. “Si eres la o el que califica más alto vas a ser el candidato del PAN”, afirmó Romero hace un mes.

De igual manera, el partido oficializará en sus estatutos la propuesta de agilizar el registro de nuevos militantes, lo cual podrá hacerse de manera exprés en la página web de ese instituto político o a través de una aplicación, “con un solo click”.