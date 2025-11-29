Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 10
El Partido Acción Nacional (PAN) realizará hoy sus asambleas nacionales, 26 ordinarias y 20 extraordinarias, en las que empezará a discutir la reforma de sus estatutos, mediante lo que busca abrir que sus candidaturas sean ocupadas por ciudadanos, entre otros aspectos, en el marco de una estrategia para atraer nuevos cuadros.
En la Expo Santa Fe a partir de las 9 de la mañana, se analizará la estrategia que delineó el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, para ser un partido más “abierto a la ciudadanía”, tras el “relanzamiento” de su imagen, el 18 de octubre.
Uno de los aspectos sugeridos por la dirigencia nacional, que podría concretarse en las asambleas de hoy, es la opción de que las candidaturas correspondan a perfiles “ciudadanos” –de forma especial de jóvenes– y no necesariamente a militantes. “Si eres la o el que califica más alto vas a ser el candidato del PAN”, afirmó Romero hace un mes.
De igual manera, el partido oficializará en sus estatutos la propuesta de agilizar el registro de nuevos militantes, lo cual podrá hacerse de manera exprés en la página web de ese instituto político o a través de una aplicación, “con un solo click”.
Lo anterior se da en momentos en que el PAN sólo tiene un padrón de 270 mil miembros, al límite de los 256 mil que el Instituto Nacional Electoral establece como mínimo para que los institutos políticos mantengan su registro nacional y puedan competir en las elecciones federales de 2027.
De todos los partidos, el blanquiazul es el que menos integrantes tiene, incluso por debajo de formaciones con menos años de existencia, como Movimiento Ciudadano.
Asimismo, en las asambleas panistas se debatirá la incorporación de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para la designación de candidaturas, herramienta que se podría combinar con encuestas y el voto de sus militantes.
Como se ha informado en este diario, hay diferentes voces dentro del PAN que han advertido sobre la trascendencia de hacer cambios que renueven a ese partido. Una es la del coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, quien señaló que si no se concreta una reforma estatutaria a fondo, estos “podrían ser los últimos días” de Acción Nacional.