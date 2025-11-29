Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 10

En los 35 años recientes, los órganos electorales, tanto el federal/nacional como los locales tienen nóminas en crecimiento, pero sin armonización entre funciones y estructuras, cuyo sostenimiento usa entre 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles, afirmó Claudia Suárez, ex secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su exposición en una de las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la también ex encargada de la dirección ejecutiva de administración del INE habló de la necesidad de cambiar el diseño organizacional.

“El crecimiento presupuestal real es sostenido. Lo gastado a finales de los 90 y antes del INE era entre 10 y 15 mil millones de pesos, hoy supera 20 mil millones. Cada reforma, elección o presión coyuntural deja al sistema en un nivel de gasto superior”, señaló.

Antes de su intervención entregó la ponencia a Pablo Gómez, coordinador de dicha comisión, documento en el que hace énfasis en que a partir de 2014 (año de creación del INE, antes Instituto Federal Electoral) “se incrementaron los recursos en las juntas distritales” (300 oficinas de este tipo en el país), al pasar, en gastos de personal, de 56 por ciento en 2021 a 69 por ciento en 2024.

En las oficinas centrales del INE, añadió, “pocas áreas concentran más de la mitad del presupuesto”, mientras menos de una quinta parte del personal pertenece al servicio profesional electoral.