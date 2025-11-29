Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 10

En el Congreso de la Unión, la representación de grupos específicos como indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados, se ha enfrentado a un tipo de resistencia de los partidos políticos, que se han dedicado a hacer trampas y fraudes, advirtió Carla Humprhey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Seamos claras y claros: a los partidos no les gustan las acciones afirmativas y tampoco la paridad de género. Entonces, buscan cualquier resquicio legal para ver cómo se salen, qué trampa hacen, cómo hacen fraude a la ley”, dijo durante un encuentro regional de consejeros, magistrados y funcionarios electorales.

En ese contexto propuso elevar las penas a los institutos que hagan fraude a la ley, impugnar candidaturas fraudulentas y abrir investigaciones de oficio al INE por violencia política contra la comunidad afromexicana.

También, crear una defensoría para estos grupos y visibilizar sus propuestas en medios de comunicación y redes sociales, donde menos de uno por ciento hizo mención de la comunidad afromexicana durante el pasado proceso federal.

En 2023 se dio la primera vez que el INE impulsó acciones afirmativas para el Senado, y “los partidos políticos se pararon de pestañas; la verdad fue un estira y afloja muy importante”.

En ese episodio se llegó al acuerdo de registrar acciones afirmativas, 12 por mayoría relativa y ocho por representación proporcional, así como una fórmula en el Senado.

Sin embargo, añadió Humprhey, quienes llegaron a escaños y curules no se distinguen por la presentación de iniciativas de ley específicas en favor de sus respectivos grupos; no se sabe dónde están, qué hacen, si tienen presupuesto o inciden en las agendas.