El Congreso, sin iniciativas en favor de grupos, dice la consejera electoral
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 10
En el Congreso de la Unión, la representación de grupos específicos como indígenas, afromexicanos, de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados, se ha enfrentado a un tipo de resistencia de los partidos políticos, que se han dedicado a hacer trampas y fraudes, advirtió Carla Humprhey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Seamos claras y claros: a los partidos no les gustan las acciones afirmativas y tampoco la paridad de género. Entonces, buscan cualquier resquicio legal para ver cómo se salen, qué trampa hacen, cómo hacen fraude a la ley”, dijo durante un encuentro regional de consejeros, magistrados y funcionarios electorales.
En ese contexto propuso elevar las penas a los institutos que hagan fraude a la ley, impugnar candidaturas fraudulentas y abrir investigaciones de oficio al INE por violencia política contra la comunidad afromexicana.
También, crear una defensoría para estos grupos y visibilizar sus propuestas en medios de comunicación y redes sociales, donde menos de uno por ciento hizo mención de la comunidad afromexicana durante el pasado proceso federal.
En 2023 se dio la primera vez que el INE impulsó acciones afirmativas para el Senado, y “los partidos políticos se pararon de pestañas; la verdad fue un estira y afloja muy importante”.
En ese episodio se llegó al acuerdo de registrar acciones afirmativas, 12 por mayoría relativa y ocho por representación proporcional, así como una fórmula en el Senado.
Sin embargo, añadió Humprhey, quienes llegaron a escaños y curules no se distinguen por la presentación de iniciativas de ley específicas en favor de sus respectivos grupos; no se sabe dónde están, qué hacen, si tienen presupuesto o inciden en las agendas.
Actualmente, en la Cámara de Diputados no hay ninguna persona afromexicana que presida alguna de las comisiones, que haya entrado por esa característica al grupo.
Militancia ignorada
Subrayó que el problema inicia en los partidos, los cuales ocupan estos espacios como trámite. “Es decir, seguimos con muy pocas acciones afirmativas en general y con mucha resistencia de los partidos políticos para abrir el espectro. Al final, ni siquiera conocen a su militancia, no dicen: ‘haré un censo para ver cómo se identifican las personas, para saber a quién pueden proponer’.
“Lo primero que hacen es pensar ‘híjole, de dónde voy a sacar a las personas para cumplir con esa cuota porque si no me van a sancionar. Es lo único que les pasa por la cabeza”, dijo en su ponencia de el encuentro regional realizado en Oaxaca.
Como parte de estas acciones afirmativas, hay 58 personas legisladoras en la Cámara de Diputados, y 10 en el Senado. El instituto político que más postuló fue el PRD, ahora extinto, y también el Partido Verde.
El tercer encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2025 fue clausurado por Claudia Valle, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.