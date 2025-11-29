De la Redacción

Sábado 29 de noviembre de 2025

Hermosillo, Son., El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la llegada de equipo médico de alta tecnología al Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social Dr. Ernesto Ramos Bours, que ahora operará como Hospital Universitario, el primero de su tipo en el país para la formación de especialistas egresados de la Universidad de Sonora y de otros centros educativos. El proyecto forma parte del rescate integral del antiguo hospital, con una inversión superior a mil millones de pesos entre remodelación y equipamiento, con el objetivo de ofrecer servicios de salud modernos y de alta especialidad a la población.