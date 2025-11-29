Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 9
Hermosillo, Son., El gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la llegada de equipo médico de alta tecnología al Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social Dr. Ernesto Ramos Bours, que ahora operará como Hospital Universitario, el primero de su tipo en el país para la formación de especialistas egresados de la Universidad de Sonora y de otros centros educativos. El proyecto forma parte del rescate integral del antiguo hospital, con una inversión superior a mil millones de pesos entre remodelación y equipamiento, con el objetivo de ofrecer servicios de salud modernos y de alta especialidad a la población.
El nuevo hospital contará con equipo de última generación para áreas de urgencias, quirófanos, radiología y tomografía, además de mobiliario clínico y administrativo para garantizar una atención digna y especializada. Tendrá una capacidad de 90 camas, distribuidas en 29 para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría, y recibirá cada año a 100 médicos egresados para su formación como especialistas. Este equipamiento consolida una promesa de campaña del gobernador, orientada a transformar el antiguo Hospital General en un centro médico universitario de vanguardia al servicio de las y los sonorenses.