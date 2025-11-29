Fernando Camacho

Sábado 29 de noviembre de 2025

En la Cámara de Diputados está listo ya el proyecto de dictamen de la nueva Ley General de Aguas, en la que se prioriza el derecho humano a ésta, se reglamentan las concesiones y se tipifican delitos hídricos.

En el documento, el cual se prevé se vote el miércoles, se incluyen también modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y se hicieron algunos cambios a la iniciativa presidencial, a partir de las demandas de campesinos y productores agrícolas.

Se mantiene la disposición de que las concesiones no podrán transmitirse a terceras personas, es decir, no podrán comercializarse.

Uno de los cambios al artículo 4 precisa que la disminución o cancelación del volumen del líquido concesionado debe estar fundado y motivado en preceptos legales específicos.

Se establece también la necesidad de revisar los títulos que no estén siendo utilizados, a fin de que el volumen respectivo se reintegre a las aguas nacionales.

Se subraya que la autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga que se otorgue debe priorizar el consumo humano y doméstico.

En la exposición de motivos del documento elaborado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, se recalca que se protegerá a los pequeños usuarios rurales , cuyos derechos están siendo excluidos por no poder comprobar su uso durante dos años.

Además, se busca poner fin a la impunidad fiscal, toda vez que en 2023 los usuarios industriales y de servicios sólo pagaron 12 mil millones de los 56 mil millones que adeudaban.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum motivó las protestas que en los últimos días protagonizaron concesionarios del líquido.