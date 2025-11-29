Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8

La Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó ayer la suspensión definitiva de la encuesta que definiría el posible regreso a clases presenciales. La decisión se tomó tras detectar fallas técnicas que comprometieron la validez del proceso de consulta.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades del plantel, hay inconsistencias en el padrón del alumnado y el profesorado. Estos errores en el sistema permitieron que personas externas a la institución accedieran a la votación, lo que vulnera la exclusividad del ejercicio.

La dirección determinó organizar una nueva consulta que garantice la participación estricta de miembros del CCH Sur. Mientras se definen los nuevos mecanismos, las clases continuarán en línea.