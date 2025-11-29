Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8
La Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó ayer la suspensión definitiva de la encuesta que definiría el posible regreso a clases presenciales. La decisión se tomó tras detectar fallas técnicas que comprometieron la validez del proceso de consulta.
De acuerdo con un comunicado de las autoridades del plantel, hay inconsistencias en el padrón del alumnado y el profesorado. Estos errores en el sistema permitieron que personas externas a la institución accedieran a la votación, lo que vulnera la exclusividad del ejercicio.
La dirección determinó organizar una nueva consulta que garantice la participación estricta de miembros del CCH Sur. Mientras se definen los nuevos mecanismos, las clases continuarán en línea.
El ejercicio, que inició el jueves, preguntaba a estudiantes y docentes si estaban de acuerdo en retomar las actividades presenciales el próximo lunes 1º de diciembre. La propuesta surgía tras la implementación de mejoras en la infraestructura de seguridad del colegio, luego de que el 22 de septiembre un alumno agredió con un arma blanca a otro estudiante, quien perdió la vida en dicho suceso.
Benjamín Barajas, director general del CCH, había señalado previamente que el formulario web contaba con candados digitales. Se esperaba que el acceso estuviera restringido únicamente a quienes contaran con correo institucional para evitar suspicacias sobre los resultados.