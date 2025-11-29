Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como prioridad la atención temprana a niñas, niños y jóvenes para evitar que sean cooptados por la delincuencia, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Durante la entrega de reconocimientos a las y los facilitadores del programa Familias Fuertes: Amor y Límites, destacó que esta generación representa “una salida innovadora y profundamente humana” para atender las causas que generan violencia y la prevención de las adicciones y suicidios. Las personas se integrarán al trabajo comunitario para fortalecer entornos familiares y prevenir factores de riesgo entre niñas, niños yadolescentes.
La secretaria de Gobernación celebró que los nuevos facilitadores lleven a sus comunidades herramientas que fortalecen los vínculos afectivos, promuevan la convivencia sana y consoliden entornos familiares protectores.
Mencionó el trabajo del equipo académico y de las áreas responsables de la capacitación, así como el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cuyo modelo internacional sustenta este proceso formativo.
El aprendizaje obtenido no concluye con la entrega de diplomas; es el inicio de una labor en territorio, explicó.
La construcción de paz comienza en los hogares y se fortalece cuando las familias cuentan con apoyo, orientación y acompañamiento profesional, agregó..
Al acto asistieron la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción de la Paz, Clara Luz Flores, así como el asesor internacional de Salud Familiar y Comunitaria en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Adriano Bueno Tavares, en representación de José Moya Medina, delegado de la OPS/OMS en México.