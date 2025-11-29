De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que con la construcción de 20 nuevas unidades de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) en 2026, se fortalece este subsistema, que actualmente cuenta con 214 sedes en todo el país, donde 85 mil estudiantes son atendidos por mil 652 docentes, y ya tiene 10 mil 589 egresados titulados.

La meta es alcanzar 300 sedes de las UBBJ en el país, “siempre que las condiciones lo permitan”. De cumplirse el proyecto, resaltó la dependencia, se estarían invirtiendo 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa superior en los próximos años.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que las nuevas sedes se distribuyen de la siguiente manera: cuatro en Chiapas (Jiquipilas, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y Tumbalá); una en Chihuahua (Bocoyna); dos en la Ciudad de México (Cuauhtémoc y Xochimilco), y tres en el estado de México (Jocotitlán, Ocoyoacac y Texcoco), esta última ya en operación.