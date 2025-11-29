El 25 de cada mes se llevan a cabo actividades por la erradicación de la violencia de género
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8
El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, llamó a directivos y docentes del país a sumarse a las acciones que deben llevarse a cabo el 25 de cada mes para promover la igualdad y el respeto de las niñas y adolescentes en el aula, como parte de los compromisos del gobierno federal para prevenir y frenar toda forma de violencia contra las mujeres.
En un mensaje con motivo de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025-2026, y la última de este año, reiteró que la beca Rita Cetina llegará a todos los alumnos de primaria en 2026, por lo que se realizarán asambleas informativas en todas las escuelas. Con esta medida, afirmó, se superarán 21 millones de alumnos becados en México desde prescolar hasta educación superior.
El funcionario federal también destacó la necesidad de fortalecer el CTE como una comunidad de aprendizaje, donde el diálogo, la colaboración y la construcción de saberes compartidos, permitan mejorar la enseñanza en todas las escuelas del país.
Afirmó que la SEP respalda las acciones que consoliden al consejo, que reúne a directivos y docentes de cada escuela de educación básica en el territorio nacional, como un espacio de deliberación y toma de decisiones sobre el currículo, así como para aprender entre pares y generar conocimiento pedagógico.
Delgado Carrillo subrayó la responsabilidad de cada colectivo escolar para definir los temas a trabajar durante el ciclo escolar, priorizando los asuntos pedagógicos que dan sentido al CTE.
En cuanto a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, informó que ya se cuenta con expedientes digitales de salud de más de 6 millones de niñas y niños, y exhortó a los docentes a que conminen a los padres de familia a que acudan a los servicios de salud para dar el seguimiento correspondiente a sus hijos.
Recordó también que la SEP organizará un torneo escolar a nivel nacional que concluirá en el estadio Olímpico Universitario de la Ciu-dad de México, en el marco del Mundial de Futbol 2026.