Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 8

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, llamó a directivos y docentes del país a sumarse a las acciones que deben llevarse a cabo el 25 de cada mes para promover la igualdad y el respeto de las niñas y adolescentes en el aula, como parte de los compromisos del gobierno federal para prevenir y frenar toda forma de violencia contra las mujeres.

En un mensaje con motivo de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025-2026, y la última de este año, reiteró que la beca Rita Cetina llegará a todos los alumnos de primaria en 2026, por lo que se realizarán asambleas informativas en todas las escuelas. Con esta medida, afirmó, se superarán 21 millones de alumnos becados en México desde prescolar hasta educación superior.

El funcionario federal también destacó la necesidad de fortalecer el CTE como una comunidad de aprendizaje, donde el diálogo, la colaboración y la construcción de saberes compartidos, permitan mejorar la enseñanza en todas las escuelas del país.