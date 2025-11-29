Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que el canciller, Juan Ramón de la Fuente, tomará una licencia médica, al tiempo que el funcionario sostuvo una reunión con su equipo para asegurar la continuidad de los trabajos diplomáticos antes de la intervención quirúrgica a la que se someterá. En su ausencia, y por instrucciones de la mandataria, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, asumirá las funciones de encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un mensaje publicado en la plataforma X, la SRE detalló que De la Fuente se reunió en la sede de la cancillería con su equipo de trabajo para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda internacional de México, y dejar instrucciones claras antes de separarse temporalmente de su cargo.

La dependencia agregó que el canciller aprovechó la reunión para reiterar su respaldo a Roberto Velasco. Por su parte, la jefa del Ejecutivo explicó en sus redes sociales que existe un acuerdo para que De la Fuente regrese a sus funciones una vez concluidas las semanas requeridas para su recuperación.