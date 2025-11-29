La ultraderecha usa las redes sociales para agredir, señala la mandataria // Invita a celebrar 7 años de cambios
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que “desde fuera” grupos de ultraderecha se alían y atacan al gobierno, a unos días de cumplirse siete años de la llegada de la Cuarta Transformación. “Al exterior hay a quienes no les gusta la transformación de México y prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo”.
Añadió que “hay mucho interés de grupos de ultraderecha en que no siga la transformación; precisó que ni siquiera son gobiernos, son conservadores que se alían y utilizan las redes sociales principalmente para descalificar y atacar proceso democráticos”. En su conferencia de prensa, aseveró que el problema es que “existen algunos aquí (en el país) que los están llamando, y que además viajan a Estados Unidos a solicitar que intervenga.
“Es momento de que cada quien tome su posición y defina si está a favor del intervencionismo o no; quién está con los gobiernos del pueblo y la soberanía y quién no”, consideró la mandataria.
Precisó que si bien no es obligatorio tener la misma ideología, “es muy distinto a estar convocando a otro país a que intervenga”.
Pese a ello, Sheinbaum Pardo destacó que se encuentra “muy tranquila”, y recordó lo que decía su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, acerca de que nunca había habido un presidente al que hubieran atacado tanto.
“Yo creo que ya le gané, porque en este mes recibimos intensos ataques de bots, todos comprados con mucho dinero”, resaltó. No obstante, subrayó el reconocimiento ciudadano que recibe en sus giras, como ocurrió antier, cuando estuvo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. “El pueblo está con nosotros, no lo vamos a traicionar”, aseveró.
En este marco, la Presidenta resaltó que La Jornada publicó en primera plana que la Cepal (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) reconoció que México es el país de América Latina donde más disminuyó la pobreza, con 13.5 millones menos en dicha situación. “Es un buen momento; el año que entra va a ir todavía mejor”, resaltó.
reiteró su invitación a participar en la concentración del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino para celebrar siete años de transformación.