Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que “desde fuera” grupos de ultraderecha se alían y atacan al gobierno, a unos días de cumplirse siete años de la llegada de la Cuarta Transformación. “Al exterior hay a quienes no les gusta la transformación de México y prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo”.

Añadió que “hay mucho interés de grupos de ultraderecha en que no siga la transformación; precisó que ni siquiera son gobiernos, son conservadores que se alían y utilizan las redes sociales principalmente para descalificar y atacar proceso democráticos”. En su conferencia de prensa, aseveró que el problema es que “existen algunos aquí (en el país) que los están llamando, y que además viajan a Estados Unidos a solicitar que intervenga.

“Es momento de que cada quien tome su posición y defina si está a favor del intervencionismo o no; quién está con los gobiernos del pueblo y la soberanía y quién no”, consideró la mandataria.

Precisó que si bien no es obligatorio tener la misma ideología, “es muy distinto a estar convocando a otro país a que intervenga”.