Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que sólo se buscará que algunos ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reincorporen al caso Ayotzinapa, y ratificó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, se pondrá en contacto con ellos.

No quiso confirmar si se trata de Ángela Buitrago y Carlos Beristain, como mencionaron la víspera padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Ayer, la mandataria aseguró que hay avances en el caso, “aunque no como quisiéramos”, y mencionó entre ellos más de 10 detenciones recientes y nuevos lugares de búsqueda.

Especificó que no se busca que todo el GIEI se reincorpore, porque “ya no están juntos quienes participaron ahí”.

Pero algunos padres y madres, abundó, “han estado insistiendo que algunas de las personas que participaron en el grupo puedan nuevamente ser incorporadas, como parte de la investigación.

“Yo les planteé –agregó– que se puede hablar con ellos, que en su momento ponían una serie de condiciones que desde nuestra perspectiva tiene limitantes.

“Lo que quedamos es que Arturo Medina se iba a comunicar con dos para ver en qué condiciones, si les interesa, regresar a participar en la investigación”.