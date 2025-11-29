Alma E. Muñoz y Alonso urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 6

“Estamos de salida en este conflicto” con agricultores y transportistas”, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tras los acuerdos alcanzados el jueves pasado.

En la mañanera del pueblo, resaltó que ese mismo día acabaron prácticamente los bloqueos, “creo que quedaba uno en Chihuahua”.

Sostuvo que continuarán con la atención a las demandas de las organizaciones –el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación de Nacional de Transportes–, pero resaltó que les dejaron claro que los apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, en cada uno de los estados y municipios.

No será a través de “las organizaciones, sino a cada uno de los beneficiarios de los programas”, manifestó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya no existe “eso del pasado neoliberal, donde había organizaciones que recibían los recursos, los distribuían y luego los líderes se quedaban con una buena parte”.

También reiteró su rechazo a quien “defiende el privilegio de acaparar agua, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos que el líquido sea un derecho, no un privilegio, no una mercancía”,

Insistió que la esencia de la Ley de Aguas Nacionales no puede cambiarse, y tiene que ver con poner fin a la venta o transferencia de los derechos del líquido y de las concesiones. En cuanto a los acuerdos alcanzados, Rosa Icela Rodríguez comentó que “vienen los programas y las fechas de dónde estará la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados atendiendo las peticiones relacionadas con el campo”.