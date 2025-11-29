El apoyo será directo a beneficiarios de programas, asegura titular de SG
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 6
“Estamos de salida en este conflicto” con agricultores y transportistas”, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tras los acuerdos alcanzados el jueves pasado.
En la mañanera del pueblo, resaltó que ese mismo día acabaron prácticamente los bloqueos, “creo que quedaba uno en Chihuahua”.
Sostuvo que continuarán con la atención a las demandas de las organizaciones –el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación de Nacional de Transportes–, pero resaltó que les dejaron claro que los apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, en cada uno de los estados y municipios.
No será a través de “las organizaciones, sino a cada uno de los beneficiarios de los programas”, manifestó.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya no existe “eso del pasado neoliberal, donde había organizaciones que recibían los recursos, los distribuían y luego los líderes se quedaban con una buena parte”.
También reiteró su rechazo a quien “defiende el privilegio de acaparar agua, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos que el líquido sea un derecho, no un privilegio, no una mercancía”,
Insistió que la esencia de la Ley de Aguas Nacionales no puede cambiarse, y tiene que ver con poner fin a la venta o transferencia de los derechos del líquido y de las concesiones. En cuanto a los acuerdos alcanzados, Rosa Icela Rodríguez comentó que “vienen los programas y las fechas de dónde estará la Secretaría de Agricultura en los diferentes estados atendiendo las peticiones relacionadas con el campo”.
También recordó que se instaló una mesa en torno al tema de seguridad en carreteras y otra para atender las observaciones y dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, la cual está en la Cámara de Diputados.
“Con eso concluiríamos, (pero) vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones”, declaró.
Por otra parte, la Presidenta también insistió ayer a Grupo México que cumpla con la reparación del daño ambiental causado por el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora en 2014.
“Hemos estado muy insistentes para que se cumpla con lo original que le prometieron a las comunidades para la limpieza del río y todo lo que tiene que ver con la salud de los habitantes”, indicó.
Asimismo, el gabinete de seguridad del Gobierno de México se comprometió a reforzar las acciones y la coordinación con cámaras y asociaciones del autotransporte para “avanzar hacia carreteras más seguras”.
En una reunión privada del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con representantes del sector, el funcionario escuchó sus demandas, y se informó que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte en las delegaciones de la Fiscalía General de la República.
Con información de Iván E. Saldaña