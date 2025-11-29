De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

En su primer acto público, este viernes, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inauguraron el Mercado Poniente de esta ciudad.

Se trata de una de las obras complementarias del teleférico de Uruapan que solicitó el ex alcalde Manzo y que realizó Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo urbano y Movilidad del gobierno de Michoacán.