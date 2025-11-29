Política
Ver día anteriorSábado 29 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/29. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Gobernador Ramírez Bedolla y alcaldesa de Uruapan inauguran Mercado Poniente/
A nterior
S iguiente
 
Gobernador Ramírez Bedolla y alcaldesa de Uruapan inauguran Mercado Poniente
Foto
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

En su primer acto público, este viernes, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, inauguraron el Mercado Poniente de esta ciudad.

Se trata de una de las obras complementarias del teleférico de Uruapan que solicitó el ex alcalde Manzo y que realizó Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo urbano y Movilidad del gobierno de Michoacán.

“Agradezco que el gobernador siga volteando a ver a Uruapan, espero que el año que viene sigamos trabajando igual”, enfatizó Grecia Quiroz.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto