De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

Ignacio Andrade Rentería El Cenizo, presunto jefe de plaza de la organización criminal La familia michoacana, fue condenado a 20 años de prisión por el delito delincuencia organizada en su hipótesis de contra la salud.

El sentenciado fue detenido en junio de 2017 en Parácuaro, Michoacán, tras un enfrentamiento armado con elementos del Ejército Mexicano. En ese momento, las autoridades lo presentaron como uno de los principales objetivos del gobierno federal y estatal, al señalársele como uno de los presuntos fundadores de La familia y del grupo conocido como los Caballeros Templarios.