Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

Morelia, Mich., Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, dio a conocer que a 28 días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la fiscalía no ha determinado el móvil del crimen ni la identidad del autor intelectual principal del homicidio.

En conferencia de prensa, se limitó a informar que como parte de la investigación se han realizado 274 diligencias, 146 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas “de datos conservados” que han sido fundamentales como prueba técnica y científica para la orden de aprehensión y por supuesto la vinculación a proceso, tanto Jorge Armando Gómez Sánchez El Licenciado como de los siete escoltas.

El funcionario reveló que la Fiscalía del estado de Nuevo León envió a Michoacán a su director de investigación de homicidios, con un equipo de peritos en criminalística, balística y medicina forense, para la reconstrucción de hechos y los diversos dictámenes periciales en torno al homicidio del alcalde de Uruapan.

Torres Piña explicó que también se le pidió apoyó a la Fiscalía General de la República “que envió su dictamen hace dos días y también ha sido incorporado”.