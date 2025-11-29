Alejandro Alegría

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca del nombre de su esposo y de “Movimiento Independiente del Sombrero”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Santiago Nieto Castillo, director general de la dependencia, informó que el pasado 14 de noviembre la viuda de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde asesinado el pasado 1º de noviembre cuando participaba en el Festival de las Velas, ingresó la solicitud a través de su apoderado legal, Miguel Ángel Hernández López.

“Dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, señaló el funcionario.

El expediente 3506474 del IMPI, organismo encargado de proteger patentes y marcas en el país, muestra un diseño gráfico de un sombrero sahuayense, como el que solía utilizar Manzo, así como la leyenda “Movimiento Independiente del Sombrero”.

La descripción de la marca indica que se trata de “servicios de organización de reuniones políticas; servicios de grupos de presión política (cabildeo) relacionados con servicios profesionales legalmente regulados; asesoría en materia de organización ciudadana, participación democrática y representación de intereses sociales ante autoridades; servicios de asistencia y acompañamiento en estructuración de iniciativas y actividades de carácter político y social”.