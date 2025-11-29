Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 5

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Bienestar inició visitas casa por casa en el estado para levantar un censo sobre necesidades y acceso a programas, así como invitar a los ciudadanos a que acudan a las ferias del bienestar y jornadas de desarme que también arrancó la Secretaría de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez, titular de esta dependencia, resaltó que en las ferias participan 53 instancias federales, además de instituciones estatales y municipales, para brindar servicios de salud, incorporación a educación superior, capacitación para empleo, asesoría en trámites administrativos.

Asimismo, declaró que “se fomentan actividades de prevención para una vida libre de adicciones” y también culturales, artísticas, recreativas y de fomento al deporte, con especial énfasis en adolescentes y jóvenes.

Del 19 al 21 de este mes realizaron tres ferias de bienestar, en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, en la comunidad de Santiago Azajo, donde se brindaron 19 mil 130 atenciones.

El pasado 26 se realizó otra feria en Morelia, donde 53 dependencias federales, estatales y municipales proporcionaron otras siete mil 743 atenciones.

Ese mismo día, agregó Rodríguez, comenzó “Sí al desarme, sí a la paz” en la Catedral Metropolitana de Morelia, donde, de manera voluntaria y anónima, se intercambiaron 15 armas cortas, dos armas largas y seis granadas.

Antier se instaló otro módulo de canje en la Catedral de Zamora, donde la gente entregó dos armas cortas, tres largas y 26 granadas. También se realizó intercambio de juguetes bélicos por educativos.

“Estamos trabajando en las 13 regiones que conforman Michoacán, donde este año realizaremos 16 ferias de bienestar, cuatro jornadas de desarme y dos municipios tendrán también el tianguis del bienestar”.

Visitarán casi un millón 300 mil viviendas

A su vez, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, precisó que se visitarán un millón 282 mil viviendas en el estado para aplicar un cuestionario a los ciudadanos y conocer si tienen acceso a programas y cuáles “les interesarían, como parte del Plan Michoacán”.

“Vamos a visitar los 113 municipios. Iniciamos el lunes y vamos a continuar todo diciembre hasta que concluyamos con todas las viviendas. Hasta ahora, llevamos 95 municipios y hemos realizado poco más de 129 mil visitas”.

La secretaria compartió que en dichas diligencias participan más de 20 dependencias del gobierno federal.