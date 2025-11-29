Fernando Camacho y Andrea Becerril

La dimisión de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dividió opiniones entre los partidos políticos, ya que mientras la oposición lamentó la falta de explicaciones sobre la razón de su salida, Morena enfatizó que su renuncia fue una “decisión personal” y no se le obligó a dejar su cargo.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dudó que “haya una sola persona en este país que crea que el que hasta ayer (jueves) era fiscal general de la República, renunció. Es evidente que desde el gobierno le pidieron que se retirara de su cargo, no sé si alguien tenga la más mínima duda de que así fue”.

Ante ello, señaló en conferencia de prensa, “lo que nosotros simple y sencillamente queremos preguntar es por qué. Así de fácil, porque si este gobierno o la fiscalía no aclaran el por qué, entonces nos ponemos a especular todos, y es una de dos: o se fue porque no estaba haciendo su trabajo, o se fue porque sí lo estaba haciendo”.

Cuestionado sobre el tema, Romero enfatizó que en la ley se establece que el Senado sólo puede aceptar la renuncia del fiscal general por una “causa grave”, lo cual no se acreditó ayer.

“El Senado ahora acaba de marcar como precedente de ‘causa grave’ que te inviten a trabajar a otro lugar. ¿Qué tiene eso de grave? Aquí se abren más preguntas que respuestas”.

En sentido contrario, Morena defendió la salida de Gertz Manero como una “decisión personal” y llamó a esperar el resultado del proceso de relevo en la Fiscalía General de la República.