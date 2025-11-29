Iván Evair Saldaña y Andrea becerril

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 4

Al asumir ayer como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos afirmó que toma el cargo “con ética, firmeza y un profundo sentido de justicia”. Ese mismo día realizó sus primeros cambios al nombrar nuevos titulares en dos áreas claves, ambos ex colaboradores del actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En el Senado, en tanto, inició ayer el proceso para la elección del próximo titular de la FGR y la intención del bloque de la 4T es apresurar tiempos, a fin de que antes de que concluya el período, el próximo 15 de diciembre, se haya votado a la persona que ocupará el cargo los próximos nueve años.

A través de redes sociales, Godoy publicó una fotografía frente a la bandera nacional y la de la FGR, con un mensaje en el que señaló que cerró su etapa del último año al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

Godoy llegó a la FGR luego de que Alejandro Gertz Manero, antes de presentar su renuncia el pasado jueves, la nombró titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo que posteriormente la colocó automáticamente como encargada de despacho de la institución y que también le permite participar en el proceso de selección para encabezarla.

“Tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

En su primer día al frente de la FGR, Ernestina Godoy nombró a César Olivares Aparicio como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y a Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).