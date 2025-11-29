De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el próximo 6 de diciembre “México celebrará con la presidenta Claudia Sheinbaum siete años de transformación política profunda.

“Cambió la forma de gobernar. Ahora se prioriza el bienestar de los que menos tienen y se trabaja con un modelo humanista que busca igualdad con justicia”, escribió en sus redes sociales.