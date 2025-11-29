Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el próximo 6 de diciembre “México celebrará con la presidenta Claudia Sheinbaum siete años de transformación política profunda.
“Cambió la forma de gobernar. Ahora se prioriza el bienestar de los que menos tienen y se trabaja con un modelo humanista que busca igualdad con justicia”, escribió en sus redes sociales.
Incluyó el póster con que se convoca a la movilización en el que destaca la frase: “7 años de transformación. ¡Mucho que celebrar!” Más abajo, una imagen de la Plaza de la Constitución llena y la invitación: “Acompañemos a nuestra Presidenta al Zócalo de la Ciudad de México”.