Gobernación invita a festejar a la 4T el 6 de diciembre en el Zócalo
 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el próximo 6 de diciembre “México celebrará con la presidenta Claudia Sheinbaum siete años de transformación política profunda.

“Cambió la forma de gobernar. Ahora se prioriza el bienestar de los que menos tienen y se trabaja con un modelo humanista que busca igualdad con justicia”, escribió en sus redes sociales.

Incluyó el póster con que se convoca a la movilización en el que destaca la frase: “7 años de transformación. ¡Mucho que celebrar!” Más abajo, una imagen de la Plaza de la Constitución llena y la invitación: “Acompañemos a nuestra Presidenta al Zócalo de la Ciudad de México”.

