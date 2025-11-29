Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 3

Sin referirse a las motivaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que propuso al ahora ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz que se incorporara como representante de México en una embajada y él aceptó la propuesta. Sin embargo, explicó que para su gobierno la colaboración en seguridad es fundamental para construir la paz, y destacó que si bien había coordinación de la FGR con otras instancias federales y estatales, espera que en la nueva etapa se refuerce el trabajo interinstitucional.

Destacó que aun cuando las fiscalías son autónomas, en la FGR se requiere coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, porque la apertura de carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión son facultades de la fiscalía, por eso es fundamental para la estrategia de seguridad. Además, expresó su interés especial de que en esta nueva etapa se refuerce la actuación de la fiscalía para combatir a las factureras y la evasión de impuestos, el huachicol fiscal y físico y la delincuencia organizada y de cuello blanco.

Recordó que cuando se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se confirieron capacidades a la SSPC de coadyuvar en la investigación y en la inteligencia. Mencionó que el Centro Nacional de Inteligencia está adscrito a esta dependencia y si bien es un organismo que realiza sus funciones enfocado en la seguridad nacional, consideró que en las circunstancias actuales del país es necesario que también realice esa tarea en materia de seguridad pública.

Enfatizó en que la SSPC ahora coadyuva en la investigación, pero está claro que la responsabilidad principal, por disposición constitucional, corresponde a la FGR, que debe efectuar las indagatorias en materia de delincuencia organizada y otros delitos del fuero federal, en coordinación con las fiscalías estatales. “Se venía dando, pero espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo fiscal, haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país”.

“Corresponde al Senado”

Sin precisar en qué momento Ernestina Godoy presentó su renuncia como consejera jurídica del Ejecutivo Federal –quien más tarde difundió un mensaje en redes sociales para hacerlo público–, Sheinbaum comentó que antes de dimitir, Gertz Manero la nombró fiscal de Control Competencial, lo cual la facultaba para convertirse, de manera provisional, en su sustituta hasta que el Senado designe al nuevo fiscal.