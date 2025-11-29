Bajo amenaza, el periodismo comunitario
a comunicación comunitaria, aquella que nace y crece en los pueblos y se opone a las narrativas hegemónicas, es parte de la defensa de los territorios y, a veces, es la resistencia en sí misma. Suele ser transversal, comprometida y clara, pero, en tiempos actuales, estas características la tienen bajo amenaza.
La violencia contra quienes ejercen la comunicación y el periodismo comunitario, derivada de los intereses que pone en evidencia, fue uno de los puntos sobre los que se dialogó durante el encuentro de comunicación “Narrando desde los territorios”, celebrado en Oaxaca, como parte final de la“Escuelita de Comunicación Comunitaria”, impulsada por Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
En la conversación, que incluyó a 50 comunicadores de comunidades, organizaciones y medios de comunicación, se habló de las amenazas directas contra quienes, desde sus pueblos, denuncian cacigazgos, despojos territoriales, acciones y complicidades del crimen organizado, violencia contra las disidencias sexuales y los feminismos comunitarios, actos de corrupción y un largo etcétera que pone en riesgo la vida de quienes lo plasman en un texto, una imagen, un video o un audio.
A las condiciones de inseguridad, coincidieron los asistentes provenientes de la Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales de Oaxaca, se une la precarización del trabajo comunicativo, que va desde los bajos o nulos salarios hasta el enorme abanico de tareas que tienen que cubrir.
El trabajo colaborativo, la formación de redes de apoyo, los protocolos de seguridad acordes con su contexto (y no con insumos que vienen de otras realidades), y la profesionalización de las tareas, se vislumbraron como posibilidades reales a construir para el mejor desempeño de quienes ejercen la comunicación.
Educa se ha comprometido con la organización de estos espacios de formación, encuentro y diálogo en los que se se analizan los desafíos de una comunicación identificada con la construcción de narrativas propias. ¿Quién va a saber más que ellos y ellas sobre lo que ocurre en sus comunidades y regiones? Nadie, responde el periodista Antonio Mundaca, tallerista de la Escuelita Comunitaria.