a comunicación comunitaria, aquella que nace y crece en los pueblos y se opone a las narrativas hegemónicas, es parte de la defensa de los territorios y, a veces, es la resistencia en sí misma. Suele ser transversal, comprometida y clara, pero, en tiempos actuales, estas características la tienen bajo amenaza.

La violencia contra quienes ejercen la comunicación y el periodismo comunitario, derivada de los intereses que pone en evidencia, fue uno de los puntos sobre los que se dialogó durante el encuentro de comunicación “Narrando desde los territorios”, celebrado en Oaxaca, como parte final de la“Escuelita de Comunicación Comunitaria”, impulsada por Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

En la conversación, que incluyó a 50 comunicadores de comunidades, organizaciones y medios de comunicación, se habló de las amenazas directas contra quienes, desde sus pueblos, denuncian cacigazgos, despojos territoriales, acciones y complicidades del crimen organizado, violencia contra las disidencias sexuales y los feminismos comunitarios, actos de corrupción y un largo etcétera que pone en riesgo la vida de quienes lo plasman en un texto, una imagen, un video o un audio.