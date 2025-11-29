Reflexiona sobre la desigualdad en el campo

econocer como normales las muchas formas de explotación que hay en el campo, sin especificar la causa y la forma, es diversificar la tierra sin dar detalles y ocultar la verdadera razón: el acaparamiento, y es olvidar que en este país hubo una revolución que ponía énfasis en la tierra como justicia.

Desde mi niñez en el campo, a muchas décadas de ese evento, yo convivía con campesinos pobres y con el obrero agrícola que no se cataloga en la actual problemática de ese sector, como el verdadero hacedor de la cosecha. Y desde los caserones de petate donde vivíamos miraba las residencias medievales de los ricos terratenientes en Sonora, un estado que había dado varios próceres.

Años después, en Sinaloa, vi cómo terratenientes bajaban en helicóptero a tierras en donde los campesinos bebían agua de canales revueltos. Lo que verdaderamente está en juego en este momento en el uso de la tierra con todas las ventajas, buenos precios y agua incluida, es quién la detenta.

Tere Gil

Denuncia la falta de atención médica en clínica del Issste

Martí Batres Guadarrama, director general del Issste: La administración del servicio de hemodiálisis de la clínica en la delegación Susula, Mérida, pasó el 1º de mayo pasado a un modelo de asociación pública-privada (subrogada) y desde entonces no he recibido las hemodiálisis que requiero. La clínica argumenta falta de material para realizarlas, descompostura por falta de mantenimiento de las máquinas hemodializadoras, y la falla de un filtro de agua que provee a las mismas máquinas, situación que ya perduró tres semanas.

Al igual que otros pacientes con insuficiencia renal, se han dado semanas en las que únicamente he recibido una de las tres hemodiálisis que requiero. Los afectados padecemos una enfermedad renal crónica degenerativa fase 5, por la cual el cuerpo no puede eliminar las toxinas de manera natural y es absolutamente necesario recibir las terapias de hemodiálisis en tiempo y forma ya que, de no ser así, los demás órganos sufren daños irreversibles, particularmente el corazón, poniendo en grave riesgo nuestra salud y nuestras vidas.

Número de afiliación:

VAGO560415/10

Omar Enrique Vargas González

Critica irregularidades de las autoridades en la Escuela Normal Superior

Presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, secretario de Educación Pública: