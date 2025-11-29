Reflexiona sobre la desigualdad en el campo
econocer como normales las muchas formas de explotación que hay en el campo, sin especificar la causa y la forma, es diversificar la tierra sin dar detalles y ocultar la verdadera razón: el acaparamiento, y es olvidar que en este país hubo una revolución que ponía énfasis en la tierra como justicia.
Desde mi niñez en el campo, a muchas décadas de ese evento, yo convivía con campesinos pobres y con el obrero agrícola que no se cataloga en la actual problemática de ese sector, como el verdadero hacedor de la cosecha. Y desde los caserones de petate donde vivíamos miraba las residencias medievales de los ricos terratenientes en Sonora, un estado que había dado varios próceres.
Años después, en Sinaloa, vi cómo terratenientes bajaban en helicóptero a tierras en donde los campesinos bebían agua de canales revueltos. Lo que verdaderamente está en juego en este momento en el uso de la tierra con todas las ventajas, buenos precios y agua incluida, es quién la detenta.
Tere Gil
Denuncia la falta de atención médica en clínica del Issste
Martí Batres Guadarrama, director general del Issste: La administración del servicio de hemodiálisis de la clínica en la delegación Susula, Mérida, pasó el 1º de mayo pasado a un modelo de asociación pública-privada (subrogada) y desde entonces no he recibido las hemodiálisis que requiero. La clínica argumenta falta de material para realizarlas, descompostura por falta de mantenimiento de las máquinas hemodializadoras, y la falla de un filtro de agua que provee a las mismas máquinas, situación que ya perduró tres semanas.
Al igual que otros pacientes con insuficiencia renal, se han dado semanas en las que únicamente he recibido una de las tres hemodiálisis que requiero. Los afectados padecemos una enfermedad renal crónica degenerativa fase 5, por la cual el cuerpo no puede eliminar las toxinas de manera natural y es absolutamente necesario recibir las terapias de hemodiálisis en tiempo y forma ya que, de no ser así, los demás órganos sufren daños irreversibles, particularmente el corazón, poniendo en grave riesgo nuestra salud y nuestras vidas.
Número de afiliación:
VAGO560415/10
Omar Enrique Vargas González
Critica irregularidades de las autoridades en la Escuela Normal Superior
Presidenta Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, secretario de Educación Pública:
Un sinnúmero de irregularidades han caracterizado a las diversas administraciones priístas y panistas que aún perduran en la dirección de la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Las actuales autoridades están enquistadas en ese pequeño y gran poder desde antes de Peña Nieto y ahí siguen.
Conservan las mañas del autoritarismo y la corrupción de Elba Esther Gordillo. Por eso no atienden las demandas de la comunidad normalista, tan evidentes como ejercer el respaldo administrativo para que las y los estudiantes realicen sus prácticas docentes en las escuelas secundarias, para que haya higiene en los sanitarios de la ENSM, para que los profesores no acosen sexualmente a las alumnas, para que fomenten la calidad educativa que merece el pueblo de México.
¡Fuera autoridades actuales de la Escuela Normal Superior de México!
Antonio Rojas Tapia
Invitaciones
Conferencia: Movimientos estudiantiles en las coyunturas de cambio
Brújula Metropolitana invita a la conferencia “Movimientos estudiantiles en las coyunturas de cambio”, con el maestro Ángel Miguel Cruz Cervantes.
La cita es hoy a las 17 horas, en Misantla 11, Roma Sur. Central Campesina Cardenista; a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec, Ciudad de México. Entrada libre. Informes: 55-5275-6418 y en el correo [email protected]
Laura Nava y Fabián Zavala
Marcha pacífica por el genocidio en Palestina
No al plan de recolonización de Trump y Netanyahu contra el pueblo palestino; respeto a su autodeterminación y soberanía para decidir sobre su territorio.
En el marco del día internacional de solidaridad con Palestina, invitamos a organizaciones, sindicatos, colectivos, colectivas y personas a la gran marcha unitaria y pacífica contra el genocidio y la ocupación en Palestina, hoy a las 16 horas del Hemiciclo a Juárez a la embajada de Estados Unidos.
¡A romper relación y sanciones a Israel ya!
Coordinación General de Solidaridad con Palestina, Daniela González López