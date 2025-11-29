▲ La cola de un proyectil quedó en el suelo tras un ataque de fuerzas israelíes en Bei Yin, en el sur de Siria. Foto Afp

Ap, Europa Press, Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 24

Damasco. Las fuerzas israelíes incursionaron ayer en la localidad de Beit Yin, en el sur de Siria, donde asesinaron al menos a 13 personas, incluidos niños, informó el director de la oficina de sanidad de la provincia de Campiña de Damasco, Taufiq Hasaba.

Tel Aviv reportó en un comunicado que realizó una operación para detener a sospechosos del grupo miliciano Jamaa Islamiya, rama en Líbano de la organización islamita Hermandad Musulmana y aliada de Hamas en dicha población, al asegurar que “planeaban embates con dispositivos explosivos improvisados y cohetes contra Israel”.

“Durante la operación, varios terroristas abrieron fuego contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que respondieron con disparos”, a lo que se sumaron bombardeos de la fuerza aérea, añadió.

“Condenamos y denunciamos el ataque israelí contra Beit Yin y sus pacíficos habitantes, y ofrecemos nuestras condolencias por el martirio de varios de sus residentes. Jamaa Islamiya es un grupo libanés y no actúa fuera de Líbano. Rechazamos que nuestro nombre sea asociado con acciones con las que no tiene conexión”, declaró el grupo islamita.

Además, hizo hincapié en su “compromiso” con “el alto el fuego alcanzado entre el Estado libanés y la ocupación”, en referencia al acuerdo cerrado el 27 de noviembre de 2024 tras 13 meses de combates entre Israel y Hezbollah.

La cancillería siria condenó “en los términos más firmes” la operación militar por parte de las tropas israelíes, a las que responsabilizó de atentar “contra residentes y sus propiedades”. De igual manera, afirmó que “esto derivó en enfrentamientos entre los residentes y la patrulla invasora, que se vio forzada a retirarse de territorio sirio”.