Otra aparente ejecución sumaria: ONU
Comienza la demolición de edificios en uno de los campamentos de refugiados en Jenín, Cisjordania
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 24
Jenín. Al recrudecer sus operaciones militares en Cisjordania reocupada, dos palestinos fueron ejecutados antier durante la noche por soldados israelíes en una redada, a pesar de que se habían rendido y estaban desarmados.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó de la muerte de Yusef Ali Asasa, de 37 años, y Mon-taser Bilah Mahmud Abdulah, de 26, ambos abatidos en Jenín, y acusó a las fuerzas israelíes de cometer un “crimen de guerra” tras lo que calificó como “brutales” ejecuciones sumarias.
Las Brigadas Al Quds precisaron que los hombres eran miembros de su equipo en la zona. Asasa era comandante de campo y Mahmud un combatiente, informó The Guardian. Hamas denunció en un mensaje que las acción de Tel Aviv fue una “ejecución a sangre fría”.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron que balearon a dos hombres durante una operación conjunta con la policía fronteriza israelí en un edificio en el territorio reocupado. Añadieron que el tiroteo es revisado por altos mandos sobre el terreno y posteriormente remitido a organismos profesionales pertinentes.
“Las fuerzas operaron para detener a personas buscadas por llevar a cabo actividades terroristas, como lanzar explosivos y disparar contra las fuerzas de seguridad”, agregó la nota.
Descarado asesinato
En una reunión informativa en Ginebra, el vocero de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jeremy Laurence, declaró que “estamos consternados por el descarado asesinato ayer (jueves) de dos hombres palestinos en Yenín, en Cisjordania (reocupada), a manos de la policía fronteriza israelí, en otra aparente ejecución sumaria”.
Israel continuó ampliando su ofensiva en ese territorio por tercer día consecutivo con ataques en Far’a y Ramallah, en momentos que comenzó con la demolición de edificios en uno de los campamentos de refugiados de Yenín, reportó Al Jazeera.
“Las organizaciones terroristas hacen un uso extenso de artefactos explosivos para poner en peligro a los elementos de las FDI que operan en los campamentos, a veces en zonas densamente pobladas”, sostuvo el ejército israelí en un boletín.
El movimiento de resistencia islámica aseguró que el anuncio “es una peligrosa escalada de la política de limpieza étnica impulsada por la ocupación contra nuestro pueblo y de sus intentos para destruir el campamento e imponer un desplazamiento forzoso permanente de sus residentes”.
Save the children denunció que las acciones militares de Tel Aviv obligan a los niños a abandonar la escuela. “Si bien la atención se ha centrado en Gaza, no debemos apartar la vista de las violaciones de los derechos de los niños en Cisjordania”, indicó el director regional de la organización para Oriente Medio, el Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.
Al menos un palestino fue asesinado y otros tres resultaron heridos tras una ofensiva con drones perpetrada por las FDI contra la ciudad de Bani Suheila, en Jan Yunis, según informes del hospital Nasser.
En un mensaje dirigido a los mediadores de la tregua, a las agencias de ayuda y a la comunidad internacional, el portavoz de la defensa civil del enclave palestino, Mahmoud Basal, advirtió que una nueva tormenta invernal en los próximos días podría ser mortal para las familias desplazadas.
Instó a tomar medidas inmediatas para prevenir muertes relacionadas con el clima y expuso que la próxima tormenta podría convertir “el frío en un asesino”.