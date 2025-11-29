▲ Duelo de un menor tras un bombardeo nocturno en la franja de Gaza. Foto Afp

Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 24

Jenín. Al recrudecer sus operaciones militares en Cisjordania reocupada, dos palestinos fueron ejecutados antier durante la noche por soldados israelíes en una redada, a pesar de que se habían rendido y estaban desarmados.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó de la muerte de Yusef Ali Asasa, de 37 años, y Mon-taser Bilah Mahmud Abdulah, de 26, ambos abatidos en Jenín, y acusó a las fuerzas israelíes de cometer un “crimen de guerra” tras lo que calificó como “brutales” ejecuciones sumarias.

Las Brigadas Al Quds precisaron que los hombres eran miembros de su equipo en la zona. Asasa era comandante de campo y Mahmud un combatiente, informó The Guardian. Hamas denunció en un mensaje que las acción de Tel Aviv fue una “ejecución a sangre fría”.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron que balearon a dos hombres durante una operación conjunta con la policía fronteriza israelí en un edificio en el territorio reocupado. Añadieron que el tiroteo es revisado por altos mandos sobre el terreno y posteriormente remitido a organismos profesionales pertinentes.

“Las fuerzas operaron para detener a personas buscadas por llevar a cabo actividades terroristas, como lanzar explosivos y disparar contra las fuerzas de seguridad”, agregó la nota.

Descarado asesinato

En una reunión informativa en Ginebra, el vocero de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jeremy Laurence, declaró que “estamos consternados por el descarado asesinato ayer (jueves) de dos hombres palestinos en Yenín, en Cisjordania (reocupada), a manos de la policía fronteriza israelí, en otra aparente ejecución sumaria”.

Israel continuó ampliando su ofensiva en ese territorio por tercer día consecutivo con ataques en Far’a y Ramallah, en momentos que comenzó con la demolición de edificios en uno de los campamentos de refugiados de Yenín, reportó Al Jazeera.