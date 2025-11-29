Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 23

Madrid. Representantes políticos del nacionalismo vasco exigieron al rey de España, Felipe VI, que, como “heredero” de la dictadura franquista, pida perdón a la ciudadanía de la localidad de Gernika, donde en 1937 se registró el primer bombardeo indiscriminado contra una población civil, perpetrado en plena Guerra Civil por el ejército nazi a petición del entonces general sublevado Francisco Franco.

Al igual que ha ocurrido con los reclamos de perdón a los pueblos originarios de América Latina en general, y de México en particular, por los abusos y excesos cometidos durante la Conquista y la Colonia, ni la Casa Real ni el gobierno español han aceptado tener este gesto de contrición y reconciliación, como en cambio sí lo hizo, en un acto público histórico, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

El bombardeo de 1937

El 26 de abril de 1937, con la plaza del pueblo repleta de comerciantes y vecinos, la ciudad de Gernika fue bombardeada sin piedad por la Legión Cóndor alemana, apoyada por la aviación italiana, a petición del bando fascista español en plena Guerra Civil (1936-1939).

El saldo del ataque, según los informes más recientes publicados por el gobierno vasco, fue de mil 654 personas asesinadas y 889 heridas, además de la destrucción casi total de la pequeña localidad de la provincia de Vizcaya.

Ese episodio histórico, uno de los más graves del cruento enfrentamiento civil en España, también pasó a la historia como el primer bombardeo indiscriminado contra una población civil por un ejército, lo que a su vez inspiró al pintor español Pablo Picasso para la creación de una de sus obras más importantes, el mural Guernica, que se convirtió en poco tiempo en símbolo de inspiración en la lucha pacifista y antibelicista.