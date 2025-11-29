Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 23

Moscú. El líder ucranio Volodymir Zelensky aceptó este viernes la dimisión de Andriy Yermak, el otrora poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia y hombre clave en la toma de decisiones de Kiev, horas después de que la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) realizó sendos cateos en su despacho y vivienda, como parte de la investigación de las comisiones ilegales en el sector energético, pero sin formular ninguna acusación en su contra.

Cuando apareció el nombre de Yermak en las grabaciones en poder de la Nabu, se intuye que Timur Mindich, fugado empresario, ex socio del presidente Zelensky y supuesto jefe del grupo criminal que extorsionaba a las empresas contratistas de Energoatom, consorcio público que opera las plantas atómicas del país, solicitaba al ahora removido funcionario echarle una mano para concretar alguno de sus turbios negocios, aunque no hay pruebas de que se haya beneficiado del Mindichgate, como denomina la prensa ucrania a este escándalo de corrupción.

Yermak era el segundo en la jerarquía del poder en Ucrania, por encima incluso del primer ministro.

Otro funcionario envuelto en la trama es Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, quien también figura en las conversaciones de Mindich. El empresario trata de convencerlo de que acepte –entonces Umerov era ministro de Defensa– un contrato millonario para surtir chalecos antibalas que, tras el peritaje de rigor, resultaron de mala calidad. Umerov se negó a firmar el contrato.

Entre la espada y la pared

El solo hecho de aparecer los nombres de estos dos cercanos colaboradores de Zelensky pusieron al presidente ucranio entre la espada y la pared por las numerosas voces que exigieron el cese inmediato de ambos en el contexto del escándalo de las comisiones ilegales.