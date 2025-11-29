La casa del ex jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania fue cateada
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 23
Moscú. El líder ucranio Volodymir Zelensky aceptó este viernes la dimisión de Andriy Yermak, el otrora poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia y hombre clave en la toma de decisiones de Kiev, horas después de que la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) realizó sendos cateos en su despacho y vivienda, como parte de la investigación de las comisiones ilegales en el sector energético, pero sin formular ninguna acusación en su contra.
Cuando apareció el nombre de Yermak en las grabaciones en poder de la Nabu, se intuye que Timur Mindich, fugado empresario, ex socio del presidente Zelensky y supuesto jefe del grupo criminal que extorsionaba a las empresas contratistas de Energoatom, consorcio público que opera las plantas atómicas del país, solicitaba al ahora removido funcionario echarle una mano para concretar alguno de sus turbios negocios, aunque no hay pruebas de que se haya beneficiado del Mindichgate, como denomina la prensa ucrania a este escándalo de corrupción.
Yermak era el segundo en la jerarquía del poder en Ucrania, por encima incluso del primer ministro.
Otro funcionario envuelto en la trama es Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, quien también figura en las conversaciones de Mindich. El empresario trata de convencerlo de que acepte –entonces Umerov era ministro de Defensa– un contrato millonario para surtir chalecos antibalas que, tras el peritaje de rigor, resultaron de mala calidad. Umerov se negó a firmar el contrato.
Entre la espada y la pared
El solo hecho de aparecer los nombres de estos dos cercanos colaboradores de Zelensky pusieron al presidente ucranio entre la espada y la pared por las numerosas voces que exigieron el cese inmediato de ambos en el contexto del escándalo de las comisiones ilegales.
El mandatario, ejerciendo sus facultades, se negó a destituirlos por considerar que no había motivos, pero este viernes, después del cateo en el despacho y la vivienda de su mano derecha, entendió que su reciente llamado a la unidad nacional no obtuvo el apoyo suficiente y, para evitar una crisis mayor, optó por remover a Yermak.
El removido servidor público era la persona más cercana e influyente de su entorno, por lo que el presidente ucranio no lo destituyó, sino que dejó que el jefe de la Oficina de la Presidencia presentara su dimisión y así lo anunció:
“Quiero que nadie tenga ninguna duda respecto de Ucrania. Por eso hoy (viernes) he tomado estas decisiones internas. Primera: habrá una profunda renovación de la Oficina de la Presidencia. Su titular, Andriy Yermak, dimitió”, señaló Zelensky en un mensaje vespertino en redes.
“Estoy agradecido con Andriy por el hecho de que él siempre expuso, como debía de ser, la posición de Ucrania en las negociaciones (de paz). Siempre lo hizo desde una actitud patriótica. Pero yo quiero que no haya rumores ni especulaciones”, explicó Zelensky.
El jefe de Estado ucranio anticipó que a la brevedad dará a conocer la nueva estructura de la Oficina de la Presidencia y quién estará al frente. Hoy, el mandatario se reunirá con los posibles sucesores de Yermak. Entre los más mencionados por la prensa nacional figura Yulia Sviridenko, la actual primera ministra de Ucrania.
En caso de ser nombrada, Sviridenko dejaría la jefatura del gobierno en manos de Mikhailo Fedorov, su segundo en este momento.
El diputado ucranio Oleksiy Goncharenko asegura que Sviridenko seguirá siendo primera ministra y sostiene que Fedorov podría ser el sucesor de Yermak.