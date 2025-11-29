Afp

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 22

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció ayer la anulación de todos los decretos que su antecesor, el demócrata Joe Biden, rubricó con una máquina de firmar.

No están claras las consecuencias jurídicas del anuncio, ni si Trump tiene el poder para anular decretos u órdenes del ex mandatario.

Tampoco se sabe si el uso de una máquina de firmar, llamada autopen, es causal para invalidar las órdenes de Biden.

Varios presidentes han utilizado diferentes sistemas para firmar documentos, pero Trump sostiene que el uso de estas máquinas durante el gobierno de Biden demuestra que el ex mandatario “estaba mentalmente incapacitado y no tenía control de la Casa Blanca”.

Denostaciones contra el ex presidente

“Cualquier documento firmado por el ‘dormilón’ Joe Biden con la máquina de firmar, que fue 92 por ciento de ellos aproximadamente, queda por la presente anulado y sin fuerza o efecto”, escribió el magnate en su plataforma Truth Social.

“Cancelo todos los decretos ejecutivos y cualquier cosa que no fue firmada directamente por el deshonesto Joe Biden, porque las personas que operaron el autopen lo hicieron ilegalmente”, añadió.