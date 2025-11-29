Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump advirtió que si el candidato derechista a la presidencia de Honduras, Nasry Tito Asfura, no gana las elecciones el domingo, “Estados Unidos no malgastará su dinero (en ayudar a esta nación), ya que un líder equivocado sólo puede traer consecuencias catastróficas a un país”.

Además, anunció que otorgará el “indulto total y completo” al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), ex líder del Partido Nacional (PN) que postula a Asfura, quien cumple una sentencia de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Trump reiteró su apoyo a Asfura, empresario y ex alcalde de Tegucigalpa, porque tiene “mucha confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”.

Tito “será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial”, aseguró al intervenir nuevamente en la política hondureña. “Vote por Tito Asfura para presidente”, escribió en su plataforma Truth Social.

“Y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto” añadió. Argumentó que Hernández fue “tratado de manera muy dura e injusta. Esto no se puede permitir que suceda, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en su camino hacia un gran éxito político y financiero”.