▲ Cientos de personas se encuentran varadas en la Línea de la Concordia bajo un sol inclemente. Foto Ap

Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 22

Santiago. La frontera entre Chile y Perú se tornó esta semana en escenario de tensiones crecientes y alcanzó un nivel de gravedad ayer cuando a decenas de migrantes presuntamente irregulares, en su mayoría venezolanos que salían a pie de territorio chileno, se les impidió el ingreso al país vecino por parte de las autoridades peruanas, lo que produjo aglomeraciones, bloqueos y golpes.

El presidente peruano, José Jerí, anunció que desde la medianoche quedaría vigente el estado de emergencia en el Departamento de Tacna, cuya capital del mismo nombre está a 38 kilómetros del límite fronterizo.

“Hoy, antes de las 12 am estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”, publicó en X.

Agregó que será “la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”.

La presencia de migrantes creció durante la semana luego de que José Antonio Kast, el candidato presidencial ultraderechista chileno, reiterara que en caso de ganar, expulsará a 300 mil residentes que ingresaron clandestinamente.

Kast aparece como favorito de la segunda vuelta presidencial que disputará el 14 de diciembre con la oficialista Jeannette Jara, quien plantea regularizarlos, pues considera que la expulsión masiva es inviable por la logística que implica y porque es incierto que sean aceptados por un tercer país.

Además, Chile y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas ni consulares, por tanto, es imposible realizar coordinaciones de todo tipo, como por ejemplo, para la tramitación de eventuales planes de vuelo para aterrizar en territorio venezolano.