Pide que se haga más por la paz y el desarrollo de América Latina
Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 21
Pekín. China instó ayer a Estados Unidos a levantar sus “sanciones ilegales y unilaterales impuestas a Venezuela”, y a hacer más “en aras de facilitar la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, manifestó la vocera de la cancillería, Mao Ning, luego de que Washington declaró “organización terrorista extrajera” al cártel de Los Soles.
“China siempre se ha opuesto a sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se opone a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, expresó Mao.
Sigue la colaboración de las islas caribeñas
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, declaró que Washington ayuda a su país, situado a unos 10 kilómetros de Venezuela, a instalar un radar en un nuevo aeropuerto, el cual ayudará a combatir el narcotráfico.
Granada, país ubicado a unos 100 kilómetros de la república bolivariana, también informó de una petición estadunidense para “la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el aeropuerto internacional Maurice Bishop”.
En tanto, autoridades de República Dominicana incautaron 1.5 toneladas de cocaína y arrestaron a tres hombres durante una operación conjunta con fuerzas militares estadunidenses desplegadas en el Caribe, informó la dirección nacional de control de drogas de la isla.