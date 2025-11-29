Xinhua, Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 21

Pekín. China instó ayer a Estados Unidos a levantar sus “sanciones ilegales y unilaterales impuestas a Venezuela”, y a hacer más “en aras de facilitar la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe”, manifestó la vocera de la cancillería, Mao Ning, luego de que Washington declaró “organización terrorista extrajera” al cártel de Los Soles.

“China siempre se ha opuesto a sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y se opone a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, expresó Mao.

Sigue la colaboración de las islas caribeñas

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, declaró que Washington ayuda a su país, situado a unos 10 kilómetros de Venezuela, a instalar un radar en un nuevo aeropuerto, el cual ayudará a combatir el narcotráfico.