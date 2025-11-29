Sábado 29 de noviembre de 2025, p. 21
Caracas. El medio venezolano Últimas Noticias confirmó de manera independiente la información que ayer divulgó el diario The New York Times acerca de la conversación telefónica que tuvo lugar la semana pasada entre el presidente Nicolás Maduro y su par estadunidense, Donald Trump.
La conversación “plantea un gesto de acercamiento en medio de las tensiones que se han vivido en las últimas semanas”, afirmó la nota publicada por el diario, que citó a una fuente directa del gobierno de Venezuela bajo condición de anonimato.
Según el Times, Trump y Maduro conversaron acerca de un posible encuentro en persona, pero no se ha confirmado que hayan concretado una fecha para la eventual reunión.
Trump había mencionado el 23 de noviembre que era posible que conversara directamente con Maduro, lo que reiteró sucesivamente en días posteriores ante periodistas.
“Hablaré con él en un futuro no muy lejano”, señaló el magnate durante una entrevista con Brian Kilmeade, de Fox News. Añadió: “No puedo decirte qué, pero tengo algo muy específico que decirle”.
Maduro respondió el lunes pasado que “cualquiera que quiera hablar con Venezuela, lo hará cara a cara".