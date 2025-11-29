Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 29 de noviembre de 2025

Caracas. El medio venezolano Últimas Noticias confirmó de manera independiente la información que ayer divulgó el diario The New York Times acerca de la conversación telefónica que tuvo lugar la semana pasada entre el presidente Nicolás Maduro y su par estadunidense, Donald Trump.

La conversación “plantea un gesto de acercamiento en medio de las tensiones que se han vivido en las últimas semanas”, afirmó la nota publicada por el diario, que citó a una fuente directa del gobierno de Venezuela bajo condición de anonimato.

Según el Times, Trump y Maduro conversaron acerca de un posible encuentro en persona, pero no se ha confirmado que hayan concretado una fecha para la eventual reunión.